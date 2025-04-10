新光金第一季虧損125.3億元 3大原因影響

新光金控（2888）10日公布2025年三月份自結損益，三月單月合併稅後虧損83.06 億元，累計合併稅後虧損125.33億元，較去年同期由盈轉虧，每股稅後虧損0.71元。新光金表示，虧損主要受到三因素影響，第一，三月受金融市場波動影響投資收益，第二，新光人壽之匯兌利益因適用新制全數提存至外匯準備金，至今累積的外匯準備金餘額已超過590億元，第三，因合併案提列員工安置成本，影響整體獲利表現。

新光金考量於3月31日獲金管會核准與台新金控的合併案，且員工安置計畫也已完成簽署，依IAS19「員工福利」之規範，於第一季估列相關員工安置成本。

新光金表示，安置計畫是以全員留任為方向，除了給予留任員工留任獎金外，為了兼顧員工不同面向的需求及權益，對於有自身職涯發展規劃之員工，安置計劃亦同時提供優離優退方案可供選擇，考量安置計畫在離、退條件之給予相當優惠，且仍須尊重員工自主選擇，故現階段以相對穩健保守的假設基礎合理估算安置成本，而實際會發生的成本仍視合併後員工留任狀況而定。新光金將盡最大誠意及努力留任員工，使員工適才適所、發揮所長，期待員工都願意留下來攜手共創未來。

子公司新光人壽三月稅後虧損53.4億元，累計前三月稅後虧損110.53億元，每股稅後虧損1.34元。新光金表示，除員工安置成本提列因素外，主因美元匯率波動影響，外匯準備金新制下的匯兌利益近百億，均全數提存外匯價格變動準備金。外匯準備金新制實施以來，新壽實質避險支出已較去年顯著下降，累積的外匯準備金餘額已超過590億元，大幅提升抵禦匯率波動的能力，且外匯準備金可計入自有資本，對資本適足有幫助，新制的整體效益已明顯展現。

另外，目前新壽的股票部位相對低，故受近期股市劇烈震盪的衝擊不大，且帳上現金充足，將隨時關注市場變化，等待適當時機布局。

在保險本業方面，新壽持續推動外幣保單及價值型商品銷售，前三月份保單銷售力道穩健，初年度保費較去年同期成長10%達 107 億元，外幣保單維持良好動能，銷售金額較去年同期成長 80%，佔初年度保費比重約五成。

新光銀行三月單月稅後虧損 13.19 億元，累積稅後虧損達 2.24 億元，每股稅後虧損0.05元。新光金說明，主要因提列員工安置成本，影響獲利表現。不過，淨息收與淨手收維持穩健動能，累積至今年三月底分別較去年同期成長 10%及 17%。

元富證券三月單月虧損14.93億元，累積稅後虧損達10.64億元，每股稅後虧損0.66元。主要因提列員工安置成本，且市場波動導致評價損失。