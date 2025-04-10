中鋼營收／3月292億元、月增4% 第2季接單量優於首季
中鋼（2002）10日公布3月營收，在出貨量增加下，單月為292.96億元，月增4%、但年減10.8%；累計今年第1季營收達831.7億元，年減11.3%。展望前景，該公司指出，目前第2季接單量優於首季，惟將持續關注美國政策變化，以做因應。
中鋼表示，分析3月營運表現，主要是受益下游客戶紛紛有回補庫存動作，挹注整體出貨量提升，包含中鋼本身、中龍、中鴻（2014）和越南等地分公司合計出貨量達98萬公噸，比2月份的93.7萬公噸，增加4.3萬公噸，增幅4.6%。
依據該公司公布數據，3月營收為292.96億元，月增4%、年減10.8%；累計今年第1季營收達831.7億元，年減11.3%。
該公司並指出，美國政府以貿易擴張法232條款對所有國家鋼鋁產品更改為一律課徵25%關稅，帶動美國鋼價自2月中以來走揚近三成，當地鋼廠熱軋出廠價已突破每公噸1,000美元，漲勢明確。
而考量市場出現向上氛圍與美國關稅新政對下游產業影響各異，中鋼針對4月份月盤及第2季季盤產品以平高盤開出，使得目前第2季接單量優於第1季，將可推升整體營運表現。
不過，美國總統川普政策搖擺不定，剛宣布對75個國家暫緩實施對等關稅90天，使得鋼市觀望氛圍加重，後續仍將密切關注美國政策變化，及時因應。
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