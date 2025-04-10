汎德永業營收／第1季131.51億元 表現維穩

汎德永業（2247）3月合併營收42.05億元，較上月增加 14.84%，較去年同期減少14.16%；累計今年第一季合併營收131.51億元，較去年同期持平。

汎德永業表示，3月BMW及MINI新車到港順利，銷售數量呈年增趨勢，但因Porsche到港車數較少，致整體營收較去年同下滑14.16%，而進一步從新車到港時程來看，BMW正年式新車款預計自 4 月起大量抵港，其中包括去年底發表的全新 1 系列與第四代 X3，另外還有 X1、X2 及 2 系列 Active Tourer 等熱銷車型同步到港，整體新車到港數量將更為樂觀，陸續滿足先前訂單需求，持續帶動營運成長。

汎德永業表示，旗下三大品牌電動車銷售表現亮眼，3月最新發表的入門價格極具競爭力的BMW iX1 eDrive20 xLine車型已開始交車，而熱銷車款 iX2 與 iX1 訂單量維持良好表現，BMW對電動車市場極具信心與實力，將持續推出新車款搶市。Porsche 方面，重磅純電車款 Macan EV 與 第二代 Taycan 銷售表現同樣強勁，而MINI品牌銷售目標明確，全新Countryman E 搭載前置電動馬達車型亦於3月抵港，將依照排程陸續交付新車，提供消費者更多元的電動車款選擇。

汎德永業指出， BMW在油車與電車領域皆擁有完整且強勢的產品陣容，市場需求持續看俏。隨著主力車型全新BMW X3與入門1系列的加入，2025年BMW的產品線更加多元，進一步強化品牌在各級距市場的競爭力。從預計到港車數來看，今年BMW新車數量將維持高峰，將依照排程陸續交付新車，全年營運表現樂觀。