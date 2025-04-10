王品營收／首季創歷史新高 3月淡季這幾家店仍衝千萬營收

王品（2727）10日公布3月合併營收18.2億元，年增3.47%，與2月相當，突破淡季魔咒，是史上營收最高的3月。首季合併營收為59.2億，創下單季歷史新高紀錄，距離60億元大關，僅一步之遙，年增5.39%。

王品3月台灣事業群營收14.8億元，年增4.61%。大陸事業群營收3.4億元，年減1.2%。公司表示，3月雖然是餐飲業傳統淡季，但燒肉吃到飽霸主「肉次方」誕生三家千萬營收大店。人氣麻辣鍋「青花驕」也有一家門店達標千萬營收。

零售事業「王品嚴選」積極將餐廳明星單品拱上超商貨架，三度聯手「全家超商」搶攻麻辣商機推出7款香麻新品，其中「青花驕」進軍泡麵市場，打造「青花驕麻辣鍋牛肉麵」，三天狂銷兩萬碗。「石二鍋」冬瓜檸檬飲則在全台7-11獨家限量販售，讓消費者隨時走進24小時超商，都能享受餐廳級美味。

展望後市，王品集團仍積極展店，「西堤牛排」和「石二鍋」插旗台北大巨蛋商圈，「品田牧場」和「聚 日式鍋物」進駐屏東太平洋百貨美食街。王品表示，截至3月底，台灣門市已達349間，首季已經新開出9家門店，全年邁向全台400店的目標。