虎山董事會決議實施庫藏股 預計買回100萬股

虎山（7736）10日董事會決議實施庫藏股買回計畫，自4月19日起60日內預計買回公司已發行股份100萬股，預定佔已發行股份總數比率約1.32%

虎山近日公布前3個月營收達4.23億元，年增率約47%； 公司表示，將持續受惠於汽車使用車齡延長的趨勢、售後維修市場屬剛性需求，對未來營運展望具高度信心；此次庫藏股實施目的為維護公司信用及股東權益，買回區間股價為每股新台幣80元至120元之間；本次買回股份預計於公開市場進行，買回後將擬作為轉讓予員工用途。虎山公司負債比率低、財務體質穩健、現金流充沛，具備足夠資源執行本次庫藏股計畫。

虎山將持續專注於對全球AM市場內的雷達感應、倒車電子輔助系統的市場開發，董事長陳映志表示：實施庫藏股不僅是對公司價值的肯定，也是對股東權益的負責。我們對未來營運成長與產業趨勢深具信心，將持續強化國際競爭力，帶動虎山的穩健成長。