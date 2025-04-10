快訊

互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

愛上黑道妻？已婚警曖昧喊「老婆」爆衝突跛腳上班 蘆洲分局開鍘

虎山董事會決議實施庫藏股 預計買回100萬股

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

虎山（7736）10日董事會決議實施庫藏股買回計畫，自4月19日起60日內預計買回公司已發行股份100萬股，預定佔已發行股份總數比率約1.32%

虎山近日公布前3個月營收達4.23億元，年增率約47%； 公司表示，將持續受惠於汽車使用車齡延長的趨勢、售後維修市場屬剛性需求，對未來營運展望具高度信心；此次庫藏股實施目的為維護公司信用及股東權益，買回區間股價為每股新台幣80元至120元之間；本次買回股份預計於公開市場進行，買回後將擬作為轉讓予員工用途。虎山公司負債比率低、財務體質穩健、現金流充沛，具備足夠資源執行本次庫藏股計畫。

虎山將持續專注於對全球AM市場內的雷達感應、倒車電子輔助系統的市場開發，董事長陳映志表示：實施庫藏股不僅是對公司價值的肯定，也是對股東權益的負責。我們對未來營運成長與產業趨勢深具信心，將持續強化國際競爭力，帶動虎山的穩健成長。

庫藏股

延伸閱讀

泰谷擬買回庫藏股1700張 最高將斥資6800萬元

一詮公告實施庫藏股 擬買回2,000張轉讓員工

證交所穩盤 鼓勵買庫藏股…同步要求落實資訊揭露

自己的股票自己救 31家動了 挹注346億活水

相關新聞

王品股東大禮包開獎「總值4000元」 股東飆逾10萬人再創新高

王品（2727）10日公告股東會紀念品，今年除了價值3,000元的「王品股東大禮包」，還攜手星展銀行「加碼」最高1,00...

國泰金首季EPS 2.17元 三子公司累計獲利創同期新高

國泰金控（2882）10日公布，3月稅後純益98.4億元，累計第1季稅後純益321.2億元，每股稅後純益（EPS）為2....

大同營收／3月39億元、年增7% 在手訂單逾215億

大同（2371）10日公告3月合併營收39.3億元，月增29.21%，年增7.06%，主要受惠核心的電力事業群表現亮眼。...

陽明營收／3月132億元 月減9.97%、年減14.91%

陽明海運（2609）2025年3月單月營收為132.29億元，較2月營收減少14.65億元，減幅為9.97%，較去年同期...

富邦金首季EPS 3.01元、獲利年增35% 子公司表現優異

富邦金控（2881）10日公布2025年3月自結稅後純益111.1億元，創歷史次高；今年首季稅後純益411.1億元、較去...

新光金第一季虧損125.3億元 3大原因影響

新光金控（2888）10日公布2025年三月份自結損益，三月單月合併稅後虧損83.06 億元，累計合併稅後虧損125.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。