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王品股東大禮包開獎「總值4000元」 股東飆逾10萬人再創新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品今年除了價值3,000元的「王品股東大禮包」，還攜手星展銀行「加碼」最高1,000元的王品集團即享券，總值高達4,000元。圖／王品提供
王品今年除了價值3,000元的「王品股東大禮包」，還攜手星展銀行「加碼」最高1,000元的王品集團即享券，總值高達4,000元。圖／王品提供

王品（2727）10日公告股東會紀念品，今年除了價值3,000元的「王品股東大禮包」，還攜手星展銀行「加碼」最高1,000元的王品集團即享券，總值高達4,000元，要讓11.9萬股東超有感。

王品表示，今年股東人數達11.9萬人、年增2.5萬人，股東人數再創新高。王品發送總值3,000元的「股東大禮包」。首先為1張面額200元「股東會紀念品」禮物卡，全台門店適用，無使用期限與消費金額限制皆可抵用。其次為總值2,800元的電子抵用券，包含每月1張、共計12張「王品瘋美食APP」200元電子抵用券。以及「王品瘋美食購物網」200元抵用券2張。

今年王品更攜手星展銀行，為股東再「加碼」最高達1,000元好康，星展信用卡新戶透過指定連結申辦「星展饗樂生活卡」正卡，核卡後30天內，王品股東完成新戶首刷禮任務，且於限定期間內到王品集團股東會紀念品活動網站完成登錄，即可獲得最高達1,000元的即享券，可於全台王品旗下餐廳使用。合計每位股東都有機會獲得價值4,000元抵用券，體驗「一起吃飯，就是最好的事」。

王品自2018年發送股東會紀念品，年年躋身網友票選「10大熱門股東會紀念品」，強化粉絲經濟與企業成長的正向循環，帶動藝術經紀公司、航空公司和運動產業仿效，成功讓「粉絲變股東、股東變鐵粉」。

王品股東會今年預計於6月5日舉行，目前已停止過戶。持股1,000股以上的股東，開會通知書預計於5月5日郵寄寄出，可憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，或親自出席股東會領取，也可憑電子投票畫面至台北永豐金證券股務代理部兌領。持股未滿1,000股的零股股東，需親自出席股東會領取，或參與電子投票後至股代處領取。

星展銀行 王品集團 股東會紀念品

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