國泰金首季EPS 2.17元 三子公司累計獲利創同期新高

國泰金控（2882）10日公布，3月稅後純益98.4億元，累計第1季稅後純益321.2億元，每股稅後純益（EPS）為2.17元；各子公司核心業務成長動能強健，子公司國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信，累計稅後純益續創歷史同期新高。

旗下國泰人壽3月稅後純益56.8億元，累計稅後純益達182.4億元。單月獲利穩健，主要反映資本利得、經常性收益貢獻及避險操作得宜。今年以來金融市場波動，然投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。3月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為213億元及68億元，維持強勁增長動能。

3月因川普關稅政策反覆，牽動市場震盪加劇，股市在政策及經濟前景不確定性下大幅走跌，惟國泰人壽掌握波段操作，逢高調節股票部位，且經常性收益持續挹注，整體獲利表現穩健；另外資賣股匯出，台幣兌美元單月貶值1.1%，有利外匯避險操作，3月底外匯價格變動準備金餘額386億元。

在資本方面，3月淨值比逾8%，RBC比率強勁，資本維持強健，清償能力無虞。4月川普公布新一輪關稅措施，導致金融市場劇烈震盪，市場風險情緒轉差，面對快速變化之金融局勢，國泰人壽穩健的資本體質具足夠韌性抵禦市場波動，且將密切關注市場動向，靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。

國泰世華銀行3月稅後純益40.2億元，累計稅後純益121.8億元，年成長17%。受惠放款動能強健，外幣資金成本因降息影響下降，推升累計淨利息收入呈雙位數成長；保險與基金等財富管理商品銷量亮眼，信用卡簽帳金額亦穩定成長，累計淨手續費收入年成長逾三成。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數約逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至3月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1297%，資產品質維持穩健。

國泰產險3月簽單保費收入29.5億，累計第1季簽單保費達96.6億元，年成長12%；其中車險第1季累計簽單保費年成長6%，另火險及工程險累計簽單保費年成長分別達15%及46%，表現亮眼。

國泰證券3月稅後純益2.3億元，累計稅後純益8.8億元，較去年同期減少4%，主要受美國關稅政策不確定性之影響，投資人觀望情緒增加，市場動能趨緩。

國泰投信3月稅後純益2.1億元，累計稅後純益7.4億元，年成長28%，創下歷年同期獲利新高，總管理資產規模為新台幣2.20兆元，較去年同期成長20%。