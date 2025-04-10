葡萄王營收／3月9.2億元、月增45% 第2季業績看旺

葡萄王（1707）10日公告3月合併營收9.2億元，月增45.33%、年減3.93%；今年第1季合併營收22.5億元，年減4.06%。葡萄王表示，3月起入進入產業旺季，葡萄王母公司代工大客戶新劑型將於第2季出貨，子公司葡眾聘級升等旺季啟動，上海葡萄王持續拓展自有品牌銷售及通路，預計4月起陸續有代工客戶新單。

同時，葡萄王研發團隊也傳來佳音，目前已成功完成全國首創「瘦瘦菌」試量產，單位菌數可達一兆AFU/克，臨床研究展新機。集團各事業體聯手發力，推升第2季營收展望，全年營運前景持續看好。

葡萄王三大事業體中，台灣葡萄王代工業績持續暢旺，3月營收年增82.47%，累計今年1-3月年增68.66%。業績貢獻主要來自國內及國外的菇菌類、益生菌原料與保健成品代工銷售，帶動第1季表現相當亮眼。緊接著將開始參與海外行銷推廣活動，第一站將前往新加坡出席營養及功能性食品亞太峰會，分享最新研發成果及產品展示，加速開發海外市場同時增加品牌能見度。

台灣葡萄王自有品牌受去年機能飲料調價超買存貨高基期影響3月營收，不過受惠代工業績的挹注，推升整體台灣葡萄王營收仍有1.33%年成長。隨著與主力超商獨家合作的「超能7益菌」已上架販售，加上目前有多項新品陸續規劃上市，後續業績可望漸入佳境穩定成長。

葡眾3月營收年減3.44%，累計1-3月年減5.84%。3月衝聘旺季已啟動，並且北、中、南各區表揚大會陸續圓滿落幕，會員組織凝聚力站上高峰，可望為營收注入新動能。

上海葡萄王因代工訂單較去年同期需求弱，以及經銷業務（葡軍）在第1季末調整出貨節奏所致，3月營收年減12.95%。目前碳酸產線試產的氣泡飲，已進入通路運輸測試階段，預期在第2季能順利接單投產。

上海葡萄王指出，近期接獲多組客戶諮詢漢方氣泡飲、功能性氣泡飲等新品，公司將持續加速客戶開發及產品上市。此外，華南地區的智能售貨機合作業務，已在3月正式展開，看準該地區飲品需求動能強勁，團隊會持續努力在逆勢中成長。

葡萄王生技深耕益生菌發酵技術多年，為國內市場上乳酸菌原料的主流供應商。近日積極投入「絕對厭氧」的次世代益生菌的開發，完成全國首創有瘦瘦菌之稱AKK菌（Akkermansia muciniphila）試量產，單位菌數可達一兆AFU/克。另，葡萄王完成最新的臨床研究成果證實，Lactobacillus brevis GKEX抗疲勞專利菌株結合阻力訓練，能夠顯著提升健康成人的運動表現，包含增加肌肉量、下肢最大肌力、垂直跳躍爆發力以及降低體脂肪比例等功效。這個專利菌株目前已應用於葡眾的康爾動乳酸菌產品，並受到國外高度關注，未來有望為代工業務帶來新的機會。