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森崴能源3月營收12.13億元、年增55% 美對等關稅影響不大

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
森崴能源表示對等關稅影響不大。圖／森崴能源提供
森崴能源表示對等關稅影響不大。圖／森崴能源提供

森崴能源（6806）公告3月單月營收12.13億元，較去年同期7.8億元，年增55.32%，累計今年第1季營收達56.94億元，較去年同期23.31億元，大幅成長144.24%，主要是因台電二期離岸風電工程施作認列收入所致。

針對美國總統川普的關稅新政，森崴能源說明，森崴屬於能源生產暨服務的內需產業，在商業模式上並無直接出口銷售至美國，故美國課徵進口關稅之情事，對公司並無影響。

森崴表示，此次關稅政策引發全球股匯市震盪不安，是全面性的，並非僅為本公司獨家之特定事件。且股價下跌有多項因素，包括籌碼及市場信心層面等，惟對於公司的實際淨值並不會改變，投資人無需擔憂。

目前公司營運均在可控範圍內穩定推進，台電二期離岸風電案場工程進度也按計畫執行中，未有專案受到實質影響，且設備之訂單早於先期簽約時已與供應商談好價格，並無影響年度財務目標。未來在新簽供應商合約時，將會評估關稅之影響，在公司利益最大化前提下，與供應商協調對等的條件，以達成雙贏局面。

關稅 離岸風電

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