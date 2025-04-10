LINEPAY法說會／3月營收年增25%創新高 去年全年交易量7651億元
最大第三方支付業者LINEPAY（7722）10日參加凱基證券舉行之法人說明會，說明最新營運成果與2025年展望。LINE Pay表示，已經正式申請電子支付執照，以及透過深化國內市場拓展多元服務、布局國際雙向跨境支網絡、導入以數據為基礎的AI應用、推動ESG永續發展，構築全球LINE Pay生態園為用戶、合作夥伴及產業發展創造更多價值。
LINE Pay統計，至今年3月底，LINE Pay用戶數超過1,310萬戶，全台支付據點超過61萬處，月綁卡數超過1,950萬張卡。LINE Pay 2024全年交易量達7,651億元，全年營收62.9億元，年增27.8%；全年稅後淨利達6.47億元，年增34.2%；EPS為10.67元，均創新高。
LINE Pay今天公布3月營收6.08億元，月增4%，年增25%，創歷年同期新高紀錄。2025第1季交易量超過2,030億元，展現強勁的業務成長動能。
LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay 2024年表現亮眼，持續在行動支付市場擴展地位，2025年將以「深化國內市場」與「拓展海外市場」兩大核心戰略擴大整體業務規模。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言