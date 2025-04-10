雲品營收／3月2.04億元、年減3.3% 首季創同期次高

雲品（2748）10日公告3月合併營收為2.04億元，年減3.3%、月增14.47%。首季營收7.4億元，年減0.42%，創同期次高。展望後市，雲品表示，受惠4月兒童清明節連假，國旅住房市場穩健，國際旅客同樣維持穩定客源，第2季可望維持營運動能。

雲品旗下君品酒店正規劃全新定位的全面提升改造計畫，第一步便是提升行政酒廊「翰林軒」餐飲服務與單點料理，已有效提升26.1%的行政樓層住用率，5月更有台北國際電腦展覽會（COMPUTEX TAIPEI）、母親節檔期，助攻住房與餐飲聚餐商機，今年並將因旅宿委託經營據點陸續投入，可望維持營運動能，使住房與餐飲業績同步穩健成長。

受惠首季旅遊與餐飲市場需求強烈，雲品溫泉酒店日月潭與君品酒店住房維持穩定成績，台東寶桑町屋Villa Resort與魚刺人雞蛋糕都在本季投入營運行列，雲品更再次與POUYUENJI (寶元紀）攜手合作，營運高端宴會宅邸芃卓（le beaujour），總詢問數已破百場活動，目前已簽約數十筆包場宴會活動，雲品今年第1季營收表現相對持穩，首季營收創下同期次高成績，今年亦因新據點的加入與宴會接單，能夠維持穩定的成長動能。

雲品國際現正籌備中的委託經營據點，分別有台東機關車庫、雲品酒店杭州、台南宜樂安平、南投埔里興悅溫泉Villa Resort、嘉義太保光禹野奢 Villa Resort、台中富貴天心味丹溫泉 Villa Resort、新北烏來蘇卡利 漫活 溫泉Villa Resort等七處，分別以獨特性與差異化的餐旅產品提供消費者選擇，將有望穩步提升雲品國際的營收動能。

由君品Collection營運的茹曦酒店Sunny Buffet亦於本月推出全新自助餐菜色「歐洲美饌饗宴」，鎖定外食市場需求，精選法國、義大利、奧地利等經典料理，結合道地風味與創新手法，提供豐富的異國自助餐選擇。並針對壽星推出優惠方案，當月壽星於平日午餐或晚餐時段用餐，2人同行1人半價，4人同行1人免費，以優惠價格搶攻慶生與聚餐市場，將有效帶動來來客數。

在全球經濟面臨高度不確定性的當下，短期內恐將對旅遊消費市場帶來一定衝擊。面對當前挑戰，雲品表示，將深化過往的應變經驗，隨時掌握趨勢變化，靈活調整營運策略，以穩健步伐因應市場變局，確保提供旅客持續穩定且高品質的服務體驗。