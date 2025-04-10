亞泥營收／3月65.33億元、月增56.1% 多角經營動能強勁

亞泥（1102）10日公告3月及第1季合併營收，第1季合併營收達165.95億元，年增0.6%，其中3月單月合併營收達65.33億元，年增1.9%，月增更達56.1%。在台控和中控兩大雙引擎帶動下，公司整體營運動能強勁。

亞泥無論是今年首季與去年同期比較，或是3月單月與去年同期及上月比較，營收皆全面正成長，呈現穩健經營與多元布局的成果。

在台灣市場方面，亞泥穩健拓展本業之餘，多角化發展的實質效益也十分顯著。亞東預拌混凝土銷售穩步提升，德勤亞投的投資效益挹注營收表現。3月台控營收較上月明顯成長，顯見本業基礎穩固，搭配多元事業發揮綜效，有效推動整體營運動能和獲利結構穩定。

大陸市場部分，3月水泥價格走揚、銷量同步擴張，實現價量雙成長，反映市場需求逐步回溫，也證明公司營運策略奏效，成功掌握區域復甦契機。

面對國際經濟波動與產業循環，亞泥表示，仍會堅守本業核心，穩紮穩打，同時加速推動低碳轉型、聚焦投資具潛力與前瞻性的事業體，展現跨域經營能力。連續三項營收指標皆繳出正成長的佳績，也是亞泥體質健全與長期策略運用得宜的最佳印證，亞泥將持續以穩健腳步、掌握趨勢脈動，厚植企業永續競爭力，持續成為投資人信賴標的。