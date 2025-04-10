快訊

光陽內鬨爆發 董事長柯勝峯突宣布辭職

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 馬斯克是最大贏家

中職／李珠珢加入韓職LG啦啦隊 富邦：樂觀其成

富邦媒營收／3月達89.6億元 4月啟動「momo聯播網」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
富邦媒董事長蔡明忠。聯合報系資料照
富邦媒董事長蔡明忠。聯合報系資料照

台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）10日公告3月自結合併營收89.6億元，月增7.9%，年減0.7％；累積今年第1季營收264億元，年減1.76%。

富邦媒旗下momo購物網統計，3月營運動能主力來自「3.8女王節」檔期促銷效益，帶動彩妝與臉部保養類商品熱銷，尤以精華液、乳液與乳霜等保養品類表現亮眼。平台數據顯示，該類單品客單價大幅上升，成為本月主要貢獻品類之一。

此外，3月正值季節轉換，冷氣團與鋒面來襲帶動除濕機需求上升，春季旅遊熱潮亦推升露營裝備與戶外用品的整體買氣，年成長達2倍以上，展現情境消費驅動下的品類爆發力。遊戲娛樂方面，因應話題新作《魔物獵人 荒野》上市，PS5 Pro主機與周邊配件買氣同步升溫，帶動相關品類本月翻倍成長，展現平台對多元興趣族群的覆蓋，與即時反應消費者需求的能力。

momo表示，4月將正式啟動全新零售媒體廣告產品「momo聯播網」，整合站內與站外主流媒體平台，打造一鍵同步投放的新型態廣告體驗。不僅簡化操作流程，也預期能有效提升廣告投資報酬率（ROAS），進一步強化廣告轉換效益與整體投放效率。目前，momo站內已建構完整的廣告產品矩陣，涵蓋關鍵字、展示型及黃金置頂搜尋廣告等多元工具，「momo聯播網」的推出，則代表平台廣告觸角進一步拓展至站外媒體場域。

momo 廣告

延伸閱讀

台泥營收／3月136億元、月增近五成 首季年增36%

保瑞營收／3月14.7億元年增95% 首季48.3億元年增近七成

陸3月新增貸款將躍增

中信金首季賺近200億元 每股純益1.02元 永豐金0.57元續創同期新高

相關新聞

台塑四寶3月營收較上月皆漲 台塑化單季賺36.8億元居冠

台塑四寶10日公布3月營收及第1季自結獲利，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）及台塑化（6505）四公...

富邦媒營收／3月達89.6億元 4月啟動「momo聯播網」

台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）10日公告3月自結合併營收89.6億元，月增7.9%，年減0.7％；累積今年第1季營收...

保瑞營收／3月14.7億元年增95% 首季48.3億元年增近七成

保瑞（6472）10日公告3月合併營收14.7億元，年增 94.9%。受惠CDMO強勁表現，第1季營收達48.3億元，創...

上緯投控今起實施庫藏股 預計買回3,000張

上緯投控（3708）10日表示，董事會已在9日決議為維護公司信用和股東權益，通過實施庫藏股，10日起兩個月內預計買回3,...

裕隆3月業績同期衰退10%

裕隆昨（9）日公布3月營收為63.96億元，年減10.69%；累計今年第1季營收為178.7億元，年減13.43%。

雲豹能源喊買2,000張

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（9）日董事會通過實施庫藏股，擬買回自家股票2,000張，預計買回股份擬轉讓予員工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。