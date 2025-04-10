富邦媒營收／3月達89.6億元 4月啟動「momo聯播網」

台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）10日公告3月自結合併營收89.6億元，月增7.9%，年減0.7％；累積今年第1季營收264億元，年減1.76%。

富邦媒旗下momo購物網統計，3月營運動能主力來自「3.8女王節」檔期促銷效益，帶動彩妝與臉部保養類商品熱銷，尤以精華液、乳液與乳霜等保養品類表現亮眼。平台數據顯示，該類單品客單價大幅上升，成為本月主要貢獻品類之一。

此外，3月正值季節轉換，冷氣團與鋒面來襲帶動除濕機需求上升，春季旅遊熱潮亦推升露營裝備與戶外用品的整體買氣，年成長達2倍以上，展現情境消費驅動下的品類爆發力。遊戲娛樂方面，因應話題新作《魔物獵人 荒野》上市，PS5 Pro主機與周邊配件買氣同步升溫，帶動相關品類本月翻倍成長，展現平台對多元興趣族群的覆蓋，與即時反應消費者需求的能力。

momo表示，4月將正式啟動全新零售媒體廣告產品「momo聯播網」，整合站內與站外主流媒體平台，打造一鍵同步投放的新型態廣告體驗。不僅簡化操作流程，也預期能有效提升廣告投資報酬率（ROAS），進一步強化廣告轉換效益與整體投放效率。目前，momo站內已建構完整的廣告產品矩陣，涵蓋關鍵字、展示型及黃金置頂搜尋廣告等多元工具，「momo聯播網」的推出，則代表平台廣告觸角進一步拓展至站外媒體場域。