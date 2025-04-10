台泥營收／3月136億元、月增近五成 首季年增36%

台泥（1101）10日公告2025年3月合併營收136億元，與去年同期持平，較2月增加45億元，月增幅達49.45%。累計2025年第1季合併營收349.72億元，年增36.15%，較去年同期增加93億元。

台泥表示，第1季營收成長動能主要來自2024年完成併購的土耳其OYAK Cement與葡萄牙Cimpor低碳水泥事業，兩家公司今年1至3月合計貢獻營收141億元，占整體營收約四成，顯示歐洲布局及低碳產品需求持續擴大。

大陸市場方面，隨著區域價格調整與需求回升，台泥3月大陸水泥銷量成長、營收較上月大增95.9%，並較去年同期增加5.36億元、年增20.1%；累計第1季大陸區域營收年增2.9%，反映市場回穩跡象。

非水泥事業方面，台泥子公司達和航運因水泥船及散裝船運量同步提升，3月與第1季營收較去年同期均呈倍數成長，為台泥多元營運帶來額外動能。