快訊

光陽內鬨爆發 董事長柯勝峯突宣布辭職

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 馬斯克是最大贏家

中職／李珠珢加入韓職LG啦啦隊 富邦：樂觀其成

保瑞營收／3月14.7億元年增95% 首季48.3億元年增近七成

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
保瑞集團董事長盛保熙。圖／聯合報系資料照
保瑞集團董事長盛保熙。圖／聯合報系資料照

保瑞（6472）10日公告3月合併營收14.7億元，年增 94.9%。受惠CDMO強勁表現，第1季營收達48.3億元，創下歷史同期新高，年增69.04%。

保瑞表示，公司CDMO業務持續穩健增長，且持續優化產品組合，滾動式淘汰不符合產業成長策略的產品，並正逐步將美國藥品銷售重心轉向特殊專科用藥領域，也因此全球銷售業務因下架價格壓力過大的表現不佳美國學名藥、DLS貢獻略為下滑，造成月營收較去年第4季放緩，但此結果符合管理層預期。

接下來，保瑞會將資源重新配置至高銷售門檻的品項，除了能改善現金流結構並提升毛利率，更是打造永續發展與健康獲利的重要調整。而為了深耕特殊專科用藥市場，公司已與一家專注於神經科領域的特殊用藥經銷商簽約，除了期待進一步推動Vigafyde的市場拓展，更著眼於強化與整合癲癇相關產品的行銷與銷售網絡。

儘管全球銷售業務正經歷轉型，保瑞於2024年投資美國CDMO產能的前瞻性布局在關稅與全球政經局勢轉變之際已逐步證明這些資產的關鍵價值，公司對於提升生產規模與組織整合深具信心。截至目前，公司CDMO部分已確生產20餘個新分子（藥物活性成分）於2025年交付，相較於2024年共交付40個新分子，今年相關業務可望優於去年。

保瑞董事長盛保熙表示，Upsher-Smith產能轉型CDMO進展順利，Maple Grove廠已於3月啟動其首個CDMO業務，挾關稅政策支持，該廠吸引多家全球前20大藥廠洽談合作，希望藉此強化其在當前地緣政治複雜局勢下的供應鏈布局。保瑞集團正與潛在客戶進行可行性評估，期望能盡速為Maple Grove完成策略定位。此外，位於馬里蘭州的針劑廠3月時亦與具指標性客戶簽約，並持續朝2025年下半年擴增FlexPro產線（快速線）的目標穩健前進。

保瑞 美國

延伸閱讀

楊文科批美國關稅政策「叫大家死」 指川普做法有鬼

陸3月新增貸款將躍增

中信金首季賺近200億元 每股純益1.02元 永豐金0.57元續創同期新高

自己的股票自己救 31家動了 挹注346億活水

相關新聞

台塑四寶3月營收較上月皆漲 台塑化單季賺36.8億元居冠

台塑四寶10日公布3月營收及第1季自結獲利，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）及台塑化（6505）四公...

富邦媒營收／3月達89.6億元 4月啟動「momo聯播網」

台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）10日公告3月自結合併營收89.6億元，月增7.9%，年減0.7％；累積今年第1季營收...

保瑞營收／3月14.7億元年增95% 首季48.3億元年增近七成

保瑞（6472）10日公告3月合併營收14.7億元，年增 94.9%。受惠CDMO強勁表現，第1季營收達48.3億元，創...

上緯投控今起實施庫藏股 預計買回3,000張

上緯投控（3708）10日表示，董事會已在9日決議為維護公司信用和股東權益，通過實施庫藏股，10日起兩個月內預計買回3,...

裕隆3月業績同期衰退10%

裕隆昨（9）日公布3月營收為63.96億元，年減10.69%；累計今年第1季營收為178.7億元，年減13.43%。

雲豹能源喊買2,000張

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（9）日董事會通過實施庫藏股，擬買回自家股票2,000張，預計買回股份擬轉讓予員工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。