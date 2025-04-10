保瑞營收／3月14.7億元年增95% 首季48.3億元年增近七成

保瑞（6472）10日公告3月合併營收14.7億元，年增 94.9%。受惠CDMO強勁表現，第1季營收達48.3億元，創下歷史同期新高，年增69.04%。

保瑞表示，公司CDMO業務持續穩健增長，且持續優化產品組合，滾動式淘汰不符合產業成長策略的產品，並正逐步將美國藥品銷售重心轉向特殊專科用藥領域，也因此全球銷售業務因下架價格壓力過大的表現不佳美國學名藥、DLS貢獻略為下滑，造成月營收較去年第4季放緩，但此結果符合管理層預期。

接下來，保瑞會將資源重新配置至高銷售門檻的品項，除了能改善現金流結構並提升毛利率，更是打造永續發展與健康獲利的重要調整。而為了深耕特殊專科用藥市場，公司已與一家專注於神經科領域的特殊用藥經銷商簽約，除了期待進一步推動Vigafyde的市場拓展，更著眼於強化與整合癲癇相關產品的行銷與銷售網絡。

儘管全球銷售業務正經歷轉型，保瑞於2024年投資美國CDMO產能的前瞻性布局在關稅與全球政經局勢轉變之際已逐步證明這些資產的關鍵價值，公司對於提升生產規模與組織整合深具信心。截至目前，公司CDMO部分已確生產20餘個新分子（藥物活性成分）於2025年交付，相較於2024年共交付40個新分子，今年相關業務可望優於去年。

保瑞董事長盛保熙表示，Upsher-Smith產能轉型CDMO進展順利，Maple Grove廠已於3月啟動其首個CDMO業務，挾關稅政策支持，該廠吸引多家全球前20大藥廠洽談合作，希望藉此強化其在當前地緣政治複雜局勢下的供應鏈布局。保瑞集團正與潛在客戶進行可行性評估，期望能盡速為Maple Grove完成策略定位。此外，位於馬里蘭州的針劑廠3月時亦與具指標性客戶簽約，並持續朝2025年下半年擴增FlexPro產線（快速線）的目標穩健前進。