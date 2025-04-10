台塑四寶3月營收較上月皆漲 台塑化單季賺36.8億元居冠

台塑四寶10日公布3月營收及第1季自結獲利，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）及台塑化（6505）四公司單月合併營收都較2月成長；就第1季自結獲利數來看，台塑化單季稅後淨利36.84億元，季增1.9倍，成長表現居冠。

就第1季獲利表現來看，台塑第1季本業虧損8.9億元，比上季虧損減少4.9億元，合併稅前利益1.1億元，比上季增加9.8億元，每股稅前盈餘0.02元，主要係轉投資收益增加，合併稅後利益0.5億元，比上季減少2.2億元，衰退81.7％，歸屬母公司每股稅後淨利（EPS）0.01元，主要係所得稅利益減少。

南亞第1季稅後淨利4.5億元，季增51.9%，第1季EPS 0.06元，略優於去年第4季。雖然營收因春節連假影響

而減少，且匯兌損益較上季不利，但受益於AI產業擴張、業界加速投資，以及銅價上漲推升產品售價，使電路板、銅箔基板等電子材料產品利益增加；聚酯產品則在美國客戶提高國內採購比重、南卡廠積極爭取訂單之下，營運成果優於上季；此外塑膠加工產品獲利也有增加，台塑石化等投資收益也有好轉。

台化第1季稅後損失為4.42億元，每股稅後淨損0.08元，比2024年第4季每股回升0.11元。台化營業虧損增加3.4億元，主因原油價格下跌帶動產品行情缺乏支撐，且受美國新任總統關稅政策不確定因素影響，市場觀望訂單延後，春節後需求回升較慢，過剩產能影響同業低價搶單，雖持續推動差異化並控量保價，但營業利益仍較去年微幅惡化。

台塑化第1季自結合併稅後利益37.79億元，比上季增加23.68億元，歸屬母公司的稅後利益36.84億元，EPS 0.39元，高於上季0.13元。

台塑3月合併營收170.9億元、月增6％、年減3.2％。3月營收較上月成長主要是銷售量差增加，配合液鹼外銷客戶船期安排，4月訂單提前至3月底出貨，加上2月出貨天數較少，且中國大陸推出家電汰舊換新政策，PP需求增加，因此，2025年3月液鹼及PP銷售量，合計比2025年2月增加4.1萬噸。

南亞3月合併營收230.1億元、月增4.2％、年增6.9％。南亞電（8046）子材料產品因AI與相關材料、電腦與網通需求擴張及銅價上漲帶動，銷售量、價顯著增加；塑膠加工產品由於下游工程開工挹注，業績攀升；聚酯產品受惠於電子、光學用膜及棉、絲接單順利，營收成長；唯有化工產品因BPA定檢及EG船期影響，營收減少。

台化3月合併營收277.4億元、月增2.2％、年減7.7％。台化3月營業天數較上月增加產銷量提升，及春節後客戶陸續復車增產，PX、SM、PTA、PIA、PP合計增加9.1億元；另麥寮合成酚廠安排定檢，影響酚酮產銷減少6億元；台化寧波因PIA塗料等下游需求增加及ABS加強銷售，合計增加2.1億元；苯酚、PTA因營運天數增加，產銷增加1.6億元。不過在售價方面，受美國關稅政策及地緣衝突等不確定因素影響，原油價格走弱帶動石化原料下跌，成本缺乏支撐且下游需求改善有限，拖累產品行情。

台塑3月合併營收587.4億元、月增6.8％、年增1.9％。其中煉油事業營業額比上月增加2.0%，3月原油煉製量1234萬桶，比上月減少143萬桶，主要係第一套重油媒裂單元(RCC#1)自3月3日起執行定檢所致；但受外

銷油品船期安排影響，3月全產品銷售量1486.5萬桶，比上月增加90萬桶；在售價方面，3月杜拜原油每桶72.5美元，比上月下跌5.4美元，受內銷汽、柴油配合物價平穩機制之吸收金額減少，以及化學品對杜拜原油價差比2月增加影響，全產品平均售價僅比上月下跌3.9美元。烯烴事業營業額比上月減少2.0%。