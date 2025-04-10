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國產營收／3月20.3億元、年增11.4% 國內本業創史上前三高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國產（2504）10日公布3月合併營收20.3億元，年增11.4%，累計今年第1季合併營收53.5億元，年增4%。國產表示，3月的營運達成率超越100％，國內本業營收達到17.32億元、月增38.68％、年增8.56％，為史上前三高的營收記錄；集團3月營收也創下史上前五高紀錄。

國產建材實業積極低碳布局，且受惠全台內需大建設、帶旺區域發展，集團繼創下去年最高的每股稅後純益（EPS）3.9元之後，同時也配發史上每股最高的2.8元股利，緊接著3月的營運達成率也超越100％，國內本業營收達到17.32億元、月增38.68％、年增8.56％，為史上前三高的營收記錄；集團3月營收則創下史上前五高的20.31億元、年增11.44％；集團1-3月累計營收為53.55億元，年增4.00％。

國產表示，國內相關科技大廠日前於高雄楠梓科學園區舉辦擴產典禮，不僅宣示在該園區、同時在全台展開建廠生產大布局，讓全台西部科技廊道儼然成為相關產業的核心聚落，而國產建材實業擁有全台業界最多混凝土廠，主力廠區也導入碳礦化等低碳混凝土科技，擁有高度碳競爭優勢，不僅撐起眾多高科技廠辦建廠，也供應全台區域房市熱區指標建案，業績穩定成長。

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