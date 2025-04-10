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上緯投控今起實施庫藏股 預計買回3,000張

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

上緯投控（3708）10日表示，董事會已在9日決議為維護公司信用和股東權益，通過實施庫藏股，10日起兩個月內預計買回3,000張自家股票，宣誓捍衛自家股價。

上緯預計4月10日至6月9日止，預計買回3,000張自家股票，買回區間價格為39到120元，預定買回股份占公司已發行股份2.72％。若股價低於區間價格下限，還會繼續買回股票。買回的庫藏股擬辦理註銷。

對於股價下挫，董事長蔡朝陽信心喊話，「公司股價太委屈」。公司每股淨值75.79元，公司持有中國大陸科創板上市的上緯新材（688585.SH）股份79.21%，4月9日市值人民幣27億元。

上緯在客戶需求增加及新客戶出貨挹注下，3月營收穩健增長來至7.56億元，年增率8.9%；累計第1季營收19.61億元，年增13%。從第1季營收來看，營收成長來自環保耐蝕材料、環保綠能材料及循環經濟材料，主要係歐洲、墨西哥客戶需求動能提升，其中歐洲的基礎建設與綠能穩定開發的需求為成長動能。

面對美國對等關稅議題，上緯表示以去年來看，外銷美國占合併營收約1％，評估整體受美關稅影響不大。上緯2024年各地市場營收占比分別為台灣15％、中國47％、其他國家38％，其他國家則以歐洲、中東、印度、墨西哥為主，目前從客戶端聽到的訊息都是交易正常，訂單未受影響。

不過上緯也指出，公司中長期銷售策略以擴大國際市場為方向，布建海外產能也是計劃之中，現預計2026年將可在歐洲生產，屆時也會評估美國生產的可能性。

上緯 營收

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