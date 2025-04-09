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裕隆營收／累計第1季為178.7億元 年減13.43%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

裕隆（2201）昨（9）日公布3月營收為63.96億元，年減10.69%；累計第1季營收為178.7億元，年減13.43%。受到國內車市第1季下滑，主要代工客戶為裕日車（2227）、鴻華先受到影響波及。

裕隆預估2025年台灣市場汽車銷售約46.2萬輛，有望較2024年的44.9萬輛小幅增加，整體代工生產能量與2024年大致相當；美國關稅政策雖還要觀察，但因裕隆有很大一部分生產來自自主品牌與鴻華先進，應該較不受關稅影響，看好在電動車時代長期發展趨勢。

裕隆除了生產、製造之外，擁有完整汽車產業價值鏈體系，在資產開發也具規模，而海外市場也有發展潛力，裕隆更穩健地在發展，未來鴻華先進持續推新車型營收有望逐年擴大；至於轉投資的裕融（9941）目前不良資產控制完善，整個融資與企業金融領域方面，裕融也是往好的方向發展。

新店裕隆城開發到目前為止是相當成功的，已經是當地知名的休閒聚點，客流量與營收表現都比預期好；至於土地開發的部分，未來還是會持續規劃新店舊廠住宅區規劃，及三義廠區等開發也都在評估規劃當中。

營收 裕隆 裕隆城

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