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福貞營收／3月、第1季雙創同期新高 強調對等關稅對營運影響甚微

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

福貞-KY（8411）公布3月合併營收達7.04億元，月增3.9%、年增10.1%；累計第1季合併營收22.01億元、年增8.4%，3月與第1季合併營收雙創歷史同期新高。福貞表示，集團外銷美國的比重不高，對等關稅對公司的影響甚微。

針對美國對等關稅政策，福貞表示，集團以兩岸本地內需快銷市場為主要營運區域，目前尚未接到客戶受對等關稅影響暫停出貨或下單。

福貞強調，集團外銷海外市場部分，美國的比重不高，因此美國對等關稅對公司的影響甚微，後續將持續關注消費信心變化，以提前配合市場需求調節供貨水位。

福貞表示，春節後終端消費市場銷售數量維持穩定，品牌客戶於盤點市場庫存水位後，進行預期訂單出貨，帶動公司2、3月的出貨表現優於去年同期，3月及第1季營收雙創歷史同期新高。

福貞為深入華北市場版圖，使各廠區可進行產銷聯動，發揮區域經濟效益，自2024年6月建置陝西廠，主要生產二片式鋁罐，目前陝西廠訂單已達到預期規模，單一罐型年產能有機會提升至5億支，將可帶動集團營收及營運動能表現。

為配合區域客戶充填需求的永定廠，訂單產能也是滿載，可以替集團穩定貢獻營收，目前積極爭取在產能滿載下進行產線優化，有望進一步驅動集團獲利表現。

展望未來，第2季為金屬包材產業旺季，客戶看好終端消費市場具備成長動能，預期隨著夏季到來，帶動快消罐裝飲品需求成長，第2季營收動能可期。

福貞說，今年不會有大型資本支出，將加強集團八大生產基地的經濟效益，並以維穩本地消費市場訂單、提高生產製程良率為首要任務。

營收 美國 關稅

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