快訊

獨／女護理師關心病患竟遭毆打 基隆長庚證實：已驗傷報警

股債雙殺！國安基金難擋川普關稅 45檔破底、人氣ETF也中箭落馬

歐盟也出招！宣布對美加徵210億歐元關稅 針對具政治敏感性地區

聽新聞
0:00 / 0:00

世界健身自結3月與第1季營收 雙創新高紀錄

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
世界健身董事長柯約翰說，第1季營收破紀錄，反映擴張策略及商業模式的強大力量。聯合報資料照片
世界健身董事長柯約翰說，第1季營收破紀錄，反映擴張策略及商業模式的強大力量。聯合報資料照片

世界健身-KY（2762）9日公布3月及第1季合併營收，雙雙創下歷史新高。其中，3月合併營收達8.87億元、年增10.1%；累計第1季合併營收25.70億元、年增10%。

世界健身表示，第1季營收創新高記錄的里程碑尤為重要，因為第1季通常受到農曆新年假期影響，是全年營收最低的時期，台灣的商業活動在此期間往往放緩。

在全球經濟動盪及美國加徵關稅等因素帶來的股市波動中，世界健身憑藉其穩定的訂閱制商業模式，以及深耕本地市場的優勢，實現了強勁增長。另透過穩定的會員費收入，和高度本地化的服務，在國內市場持續表現出色，也展現了抵禦國際逆風的韌性。

世界健身表示，董事會已通過2024年每股現金股息5.93元，凸顯財務實力及對股東的承諾。展望未來，世界健身樂觀預期，憑藉當前的強勁成長軌跡及正面展望，2025年的現金股利有望進一步提升。

世界健身董事長柯約翰表示，儘管受到農曆新年假期的季節性低潮影響，公司仍在第1季創下破紀錄的營收，這反映了擴張策略及商業模式的強大力量。

世界健身2025年預計在全台新增20家分店，其中7家已於第1季成功開業。透過這些舉措，世界健身計畫在未來幾年，充分運用其成熟的商業模式與日益增長的健身服務需求，持續推升營收表現。

柯約翰補充，世界健身專注於台灣本地市場，依靠會員費及個人訓練收入的推動，得以免受國際貿易波動的影響。隨著健身服務的穩定需求，以及夏季經濟即將到來，公司已準備好把握季節性動能，在本地及全球擴張中推動持續成功。

營收

延伸閱讀

廣達好威 3月合併營收創高 連三季站穩4,000億

緯創3月合併營收月增48% 緯穎增86%

建準3月合併營收月增21% 車用業務看增

英業達3月合併營收月增15% 同期最佳

相關新聞

世界健身自結3月與第1季營收 雙創新高紀錄

世界健身-KY（2762）9日公布3月及第1季合併營收，雙雙創下歷史新高。其中，3月合併營收達8.87億元、年增10.1...

中信金首季獲利逼近200億元 EPS達1.02元

中信金（2891）3月份自結稅後純益為81.70億元，累計前三月合併稅後純益199.08億元，逼近200億元，但仍呈年減...

長榮營收／3月335億元 月減2.09%、年增11.29%

長榮海運（2603）9日公告3月合併營收335.17億元，隨市場受未來國際經貿局勢動盪的影響，本月營收較上個月微幅減少7...

淡季不淡 世界健身3月營收8.87億元、創新高

世界健身-KY公告3月營收8.87億元，年增10.08%，累計第一季營收25.7億元，年增10.05%，均創下歷史新高。

鴻海（2317）跌爛了還能進場嗎？楚狂人分析股性：上漲落後大盤下跌會跌很久

股性來看，鴻海上漲的時候容易落後大盤，但是下跌會跌很久...

虎航董座 黃世惠接任

台灣虎航（6757）昨（8）日召開臨時董事會，董事會選任新任董事長一職由前華航高雄分公司總經理黃世惠接任即日起生效；另外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。