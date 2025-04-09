世界健身自結3月與第1季營收 雙創新高紀錄

世界健身-KY（2762）9日公布3月及第1季合併營收，雙雙創下歷史新高。其中，3月合併營收達8.87億元、年增10.1%；累計第1季合併營收25.70億元、年增10%。

世界健身表示，第1季營收創新高記錄的里程碑尤為重要，因為第1季通常受到農曆新年假期影響，是全年營收最低的時期，台灣的商業活動在此期間往往放緩。

在全球經濟動盪及美國加徵關稅等因素帶來的股市波動中，世界健身憑藉其穩定的訂閱制商業模式，以及深耕本地市場的優勢，實現了強勁增長。另透過穩定的會員費收入，和高度本地化的服務，在國內市場持續表現出色，也展現了抵禦國際逆風的韌性。

世界健身表示，董事會已通過2024年每股現金股息5.93元，凸顯財務實力及對股東的承諾。展望未來，世界健身樂觀預期，憑藉當前的強勁成長軌跡及正面展望，2025年的現金股利有望進一步提升。

世界健身董事長柯約翰表示，儘管受到農曆新年假期的季節性低潮影響，公司仍在第1季創下破紀錄的營收，這反映了擴張策略及商業模式的強大力量。

世界健身2025年預計在全台新增20家分店，其中7家已於第1季成功開業。透過這些舉措，世界健身計畫在未來幾年，充分運用其成熟的商業模式與日益增長的健身服務需求，持續推升營收表現。

柯約翰補充，世界健身專注於台灣本地市場，依靠會員費及個人訓練收入的推動，得以免受國際貿易波動的影響。隨著健身服務的穩定需求，以及夏季經濟即將到來，公司已準備好把握季節性動能，在本地及全球擴張中推動持續成功。