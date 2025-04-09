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雲豹能源喊買2,000張

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（9）日董事會通過實施庫藏股，擬買回自家股票2,000張，預計買回股份擬轉讓予員工。

雲豹能源預計買回庫藏股區間價格為115元至170元，若股價低於區間下限，將持續買回，預定買回股份占公司已發行股份總數比率為1.45%。以此次庫藏股每股買回最高價170元計算，若買足2,000張，最高將斥資3.4億元。雲豹能源昨天股價收在113.5元，下滑12.5元。

雲豹能源日前表示，今年營運將逐季成長，下半年優於上半年，且本業與轉投資都有望比去年更好，從目前的案場開工量與轉投資項目的獲利預估來看，公司全年業績表現樂觀且看好。

該公司表示，今年海內外太陽能光電案場將陸續開工，總量達320MW，加上綠電轉供度數翻倍成長以及儲能案場開工挹注，全年營收將大幅成長，獲利也將同步提升。

雲豹能源受去年國內太陽能光電案場政策因素影響，導致許多案場出現延宕，工程款都無法認列，但今年起將會陸續開工，台灣市場約有120MW開工，而海外市場則有200MW，主要位於東南亞，總計約有320MW開工量，並將集中在下半年。

太陽能 庫藏股 雲豹能源

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