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新光鋼3月營收年增51% 大成鋼增19%

經濟日報／ 記者吳秉鍇黃淑惠/高雄、台北報導

新光鋼（2031）昨（9）日公告3月營收表現，單月為17.8億元，年增51%；累計今年第1季營收達50.4億元，年增45.4%。

法人指出，該公司目前在手訂單超過100億元，將有助於今年營收和獲利進一步成長。

雖然今年綠能發電的工程的政府發包進度有所落後，但以2024至2029年所需離岸風電及太陽能鋼材需求量估算，仍有200萬噸及100萬噸的需求量能，對於鋼市仍有一定的支撐。該公司目前在手訂單超過100億元，將可為今年營收和獲利進一步加持。

大成鋼（2027）昨（9）日公布3月營收90.92億元，年增率19.6%，累計第1季營收260.9億元，年增率12.55%。

法人分析，大成鋼成為這波少數受惠美國關稅保護政策受惠概念股，美國廠布局及新廠加入，將成為鞏固美國市場競爭優勢最大動能。

另外一家業者大國鋼昨天也公布3月營收，3月營收為21.02億元，年增率11.79%，累計第1季營收58.78億元，年增率2.9%

營收 美國

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