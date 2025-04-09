復盛應用3月營收年增41% 新品放量

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（9）日公告3月營收表現，單月為29.41億元，月增57.5%、年增41.8%；累計今年第1季營收達84.77億元，年增33.1%。

每年自第4季開始進入高爾夫球代工業營運旺季，並起碼跨入到隔年第1季，復盛應用受益新品訂單出貨放量帶動，今年前三月營收表現亮眼。

展望營運前景，法人指出，復盛應用繼去年第4季營收交出兩位數字的季、年增幅成績後，上季進一步上攻，放眼現有出貨接單的能見度達兩個月，旺季延續可期；惟因美國川普對台灣祭出32%的對等關稅，後續應觀察該公司與品牌商如何分攤稅率。

不過，法人並認為，觀察美國2020至2023年打球人次增減變化，分別為2020年年增率13.9%、2021年年增率為5.5%，2022年則年減3.7%，去年恢復有2.2%的年增率。

，美國高爾夫球打球人次並未因為疫情結束出現衰退情況，預期在大環境維持成長態勢，加上品牌廠庫存控制得宜，以及新客戶訂單挹注，該公司今年營運有機會更上一層樓。