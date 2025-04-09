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志強3月合併營收年增40% 締造新紀錄

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

製鞋大廠陸續公布3月營收，志強-KY（6768）自結3月合併營收25.22億元，月增37.1%、年增40.1%，創單月營收歷史新高。

累計第1季合併營收60.07億元，季增15.4%、年增49.8%，亦創單季及同期營收歷史新高。

豐泰也公布3月合併營收71.45億元，月增7.7%、年減1.5%；累計第1季合併營收207.22億元、年增0.5%。豐泰同時公布第1季自結合併損益，合併稅後淨利11.48億元、年減9.6%，每股稅後純益1.16元。

鞋材大廠百和自結3月合併營收16.30億元，月增21.6%、年增17%；累計第1季合併營收達42.51億元、年增19.6%，創歷史同期新高。

針對目前的接單狀況，志強表示，到目前為止品牌客戶沒有任何動作，「沒有叫我們先不出貨，沒有砍單，也沒有談調價」。

預期今年上半年訂單應該無虞，下半年尚未收到，但品牌客戶給出的預告跟上半年差不多。

營收 豐泰

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