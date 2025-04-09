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麗豐營收／3月3.31億元 年減12.64%、月增13.5%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

麗豐-KY（4137）9日公布3月合併營收3.31億元，月增13.5％、年減12.64％。首季營收7.98億元，年減20.09%。

麗豐-KY表示，儘管主營運市場仍處於調整期，麗豐-KY持續穩健推動產品升級與技術研發，為營運回升提前佈局。旗下主營通路品牌克麗緹娜正式推出兩項取得特證的全新產品「晶鑽光透淡斑系列」與「美白防曬產品」，預期於今年進入市場後，為整體產品線注入新動能，拓展在高功效護膚領域的市佔率與差異化優勢。

麗豐-KY表示，晶鑽光透淡斑系列專為亞洲膚質設計的高機能美白產品，具備多重淡斑機制與高穩定性美白成分，融合肌因煥亮科技、智慧控油調理系統，有效針對色斑、膚色不均與暗沉問題進行調理，打造由內而外的透亮光感膚質。從清潔、導入、修護到保濕，打造一站式科學化亮白護理方案，其配方溫和且有效，瞄準對「專業功效與安全性並重」的高端消費需求，能提供消費者一站式的高效美白方案。

同時，麗豐-KY推出的美白防曬產品則突破傳統防曬侷限，主打長效阻隔紫外線與同步修護美白雙重功能，並通過多項皮膚耐受性測試，具有溫和不致敏、全天候穩定防護的優勢。此產品不僅獲得美白與防曬雙特證，亦為克麗緹娜品牌首次將功效型產品從護膚延伸至「日常防護美白」，拓展應用場景，提升使用頻率，有望成為未來主力明星品項。

展望2025年，麗豐-KY對於營運回溫正向成長深具信心。隨著中國經濟進入結構調整期，消費市場仍處於觀望階段，品牌競爭日趨激烈，在此環境下，麗豐-KY堅守穩健經營策略，以長期價值為核心，持續深化核心業務，積極佈局AI智慧應用、生技美容、大健康產業融合，打造具競爭力的高端護膚與個性化健康管理解決方案。

美白 防曬 麗豐

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