儒鴻營收／3月年增二成 與首季皆創同期次高

儒鴻（1476）9日公告3月合併營收34.11億元，年增20.87%，為同期次高。首季營收93.75億元，年增22.82%，亦為同期次高。儒鴻表示，即便美國最新關稅已生效，但客戶並未出現砍單，也未要求遞延，目前出貨皆正常。

美國最新關稅上路，儒鴻強調，目前公司照常生產、照常接單，整體訂單能見度達8月，9月也已開始接單。後續客戶的動態，公司仍在觀察，目前也還未談到關稅吸收的問題。

儒鴻3月營收從產品別來看，布的表現強勁，3月營收占比攀升至38%，相較1、2月營收占比不到三成，呈現淡季不淡，主要是布在第2季將開始進入旺季，產能較滿，因此客戶提前拉貨。儒鴻表示，目前布整體第2季能見度不錯，可望發揮旺季該有的水準。

第2季除了布將進入生產旺季，成衣亦有望淡季不淡，表現可望與首季相當，儒鴻表示，成衣整體上半年雖呈現淡季不淡，但要到下半年才正式進入旺季，法人估，儒鴻第2季營收較去年同期有望有高個位數成長。