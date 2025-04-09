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中信金首季獲利逼近200億元 EPS達1.02元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
圖為中信金控大樓。本報系資料庫
圖為中信金控大樓。本報系資料庫

中信金（2891）3月份自結稅後純益為81.70億元，累計前三月合併稅後純益199.08億元，逼近200億元，但仍呈年減4.7%，每股稅後純益（EPS）為1.02元。

中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行3月份存放款基盤及財富管理動能維持穩健，加上計息天數較多之緣故，單月稅後獲利51.85億元，較2月份成長22%。累計前三月稅後純益134.43億元，較去(2024)年同期成長11%，創歷年同期新高，主要由於今(2025)年放款業績較去年同期成長14%，另手續費淨收益在財富管理、信用卡及授信等業務動能驅使下，較去年同期成長12%。

子公司台灣人壽保險公司3月份在美元升值產生匯兌利得及季底股息紅利挹注下，單月稅後純益26.66億元。累計前三月稅後純益55.99億元，較去年同期下滑，主因2024年趁勢掌握台美股市上揚機會處分投資部位，致資本利得基期較高。此外，2025年初年度保費收入達144億元，較去年同期成長23%，總保費達387億元，較去年同期成長16%。

EPS 中信金 中國信託商業銀行 台灣人壽保險

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