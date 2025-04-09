麗豐營收／3月3.3億元 月增13.5％、年減12.6%

麗豐-KY（4137）9日公布3月營收3.3億元，月增13.5％，年減12.6%。首季累計營收為7.9億元，年減20%。麗豐-KY 表示，儘管主營運市場仍處於調整期，麗豐-KY持續穩健推動產品升級與技術研發，為營運回升提前布局。

麗豐-KY旗下主營通路品牌克麗緹娜正式推出兩項取得特證的全新產品——「晶鑽光透淡斑系列」與「美白防曬產品」，預期於今年進入市場後，為整體產品線注入新動能，拓展在高功效護膚領域的市佔率與差異化優勢。

麗豐-KY表示，推出的美白防曬產品則突破傳統防曬侷限，主打長效阻隔紫外線與同步修護美白雙重功能，並通過多項皮膚耐受性測試，具有溫和不致敏、全天候穩定防護的優勢。此產品不僅獲得美白與防曬雙特證，亦為克麗緹娜品牌首次將功效型產品從護膚延伸至「日常防護美白」，拓展應用場景，提升使用頻率，有望成為未來主力明星品項。

展望2025年，麗豐-KY對於營運回溫正向成長深具信心。隨著中國經濟進入結構調整期，消費市場仍處於觀望階段，品牌競爭日趨激烈，在此環境下，麗豐-KY堅守穩健經營策略，以長期價值為核心，持續深化核心業務，積極布局 AI 智慧應用、生技美容、大健康產業融合，打造具競爭力的高端護膚與個性化健康管理解決方案。麗豐-KY將以多元產品組合與創新應用，構建可持續成長的競爭力，進一步深化生技美容與大健康產業的融合，推動產業升級與市場擴張，以全球視野布局未來成長動能，為股東與消費者創造長期可持續價值。