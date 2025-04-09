長榮營收／3月335億元 月減2.09%、年增11.29%

長榮海運（2603）9日公告3月合併營收335.17億元，隨市場受未來國際經貿局勢動盪的影響，本月營收較上個月微幅減少7.16億元，月減幅2.09%，較去年同期則增加34億元，增幅11.29% ；本年累計合併營收為1,099.99億元，較去年同期增加213.6億元，年增幅度24.10%。

中東地緣政治以及全球多起主要港口罷工事件等因素衝擊供應鏈，全球貨櫃輪運價受到地緣政治影響2024年獲利全面走高；長榮海運去年獲利寫下好成績，全年合併營收4,635.68億元，年增67.53 %，稅後純益為1,394.53億元，年增294.64 %，每股盈餘 (EPS)為64.87元，寫史上第二高紀錄；董事會決議將配發現金股利每股32.5元，以長榮今天收盤價171元計算，現金殖利率19%。

法人表示，目前最大變數為美國總統川普的關稅政策，亞洲出口的貨量急凍，目前都在跟客戶協商關稅的負擔問題；至於船舶供給的部分，中東的紅海問題依舊沒有改善，船舶使用需求量大，長榮將靈活調整營運策略，並強化與國際海洋聯盟進一步的合作，長榮海運積極調整航線及船隊配置，以因應國際經貿環境高度不確定性的情勢；同時，持續推動船隊優化與更新計畫，確保長期營運穩健度與永續競爭之韌性。