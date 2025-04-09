快訊

大陸再反制！宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

百億賭王林秉文疑逃洛杉磯 調查局列「外逃通緝犯」：檢舉獎金最高50萬

京華城案涉貪延押 柯文哲等3人抗告遭高院駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮營收／3月335億元 月減2.09%、年增11.29%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運9日公告3月合併營收335.17億元，隨市場受未來國際經貿局勢動盪的影響，本月營收較上個月微幅減少7.16億元，月減幅2.09%，較去年同期則增加34億元。圖／業者提供
長榮海運9日公告3月合併營收335.17億元，隨市場受未來國際經貿局勢動盪的影響，本月營收較上個月微幅減少7.16億元，月減幅2.09%，較去年同期則增加34億元。圖／業者提供

長榮海運（2603）9日公告3月合併營收335.17億元，隨市場受未來國際經貿局勢動盪的影響，本月營收較上個月微幅減少7.16億元，月減幅2.09%，較去年同期則增加34億元，增幅11.29% ；本年累計合併營收為1,099.99億元，較去年同期增加213.6億元，年增幅度24.10%。

中東地緣政治以及全球多起主要港口罷工事件等因素衝擊供應鏈，全球貨櫃輪運價受到地緣政治影響2024年獲利全面走高；長榮海運去年獲利寫下好成績，全年合併營收4,635.68億元，年增67.53 %，稅後純益為1,394.53億元，年增294.64 %，每股盈餘 (EPS)為64.87元，寫史上第二高紀錄；董事會決議將配發現金股利每股32.5元，以長榮今天收盤價171元計算，現金殖利率19%。

法人表示，目前最大變數為美國總統川普的關稅政策，亞洲出口的貨量急凍，目前都在跟客戶協商關稅的負擔問題；至於船舶供給的部分，中東的紅海問題依舊沒有改善，船舶使用需求量大，長榮將靈活調整營運策略，並強化與國際海洋聯盟進一步的合作，長榮海運積極調整航線及船隊配置，以因應國際經貿環境高度不確定性的情勢；同時，持續推動船隊優化與更新計畫，確保長期營運穩健度與永續競爭之韌性。

營收 長榮海運

延伸閱讀

廣達好威 3月合併營收創高 連三季站穩4,000億

緯創3月合併營收月增48% 緯穎增86%

英業達3月合併營收月增15% 同期最佳

訊芯3月合併營收月增15% 聯詠、瑞鼎小增

相關新聞

中信金首季獲利逼近200億元 EPS達1.02元

中信金（2891）3月份自結稅後純益為81.70億元，累計前三月合併稅後純益199.08億元，逼近200億元，但仍呈年減...

長榮營收／3月335億元 月減2.09%、年增11.29%

長榮海運（2603）9日公告3月合併營收335.17億元，隨市場受未來國際經貿局勢動盪的影響，本月營收較上個月微幅減少7...

淡季不淡 世界健身3月營收8.87億元、創新高

世界健身-KY公告3月營收8.87億元，年增10.08%，累計第一季營收25.7億元，年增10.05%，均創下歷史新高。

鴻海（2317）跌爛了還能進場嗎？楚狂人分析股性：上漲落後大盤下跌會跌很久

股性來看，鴻海上漲的時候容易落後大盤，但是下跌會跌很久...

虎航董座 黃世惠接任

台灣虎航（6757）昨（8）日召開臨時董事會，董事會選任新任董事長一職由前華航高雄分公司總經理黃世惠接任即日起生效；另外...

Q Burger 配現金12.85元

Q Burger（7797）昨（8）日董事會通過去年股利分派，每股預計由盈餘配發5.082元現金股利、另由資本公積配發7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。