淡季不淡 世界健身3月營收8.87億元、創新高

世界健身-KY公告3月營收8.87億元，年增10.08%，累計第一季營收25.7億元，年增10.05%，均創下歷史新高。

世界健身表示，在全球經濟動盪及美國加徵關稅等因素帶來的股市波動中，公司憑藉其穩定的訂閱制商業模式及深耕本地市場的優勢，實現了強勁增長，透過穩定的會員費收入和高度本地化的服務，在台灣國內市場持續表現出色，展現了抵禦國際逆風的韌性。

世界健身也宣布，每股配發現金股利5.93元，凸顯財務實力及對股東的承諾，展望未來，世界健身-KY樂觀預期，憑藉當前的強勁成長軌跡及正面展望，2025年的現金股利有望進一步提升。

世界健身董事長柯約翰表示，儘管受到農曆新年假期的季節性低潮影響，仍在第一季創下破紀錄的營收，這反映了擴張策略及商業模式的強大力量，這些成果，連同股利公告，突顯在全球挑戰中，具備創造價值的能力，對持續成長和進一步推升2025年股東回報的潛力，充滿信心。

柯約翰指出，世界健身專注於台灣本地市場，依靠會員費及個人訓練收入的推動，免受國際貿易波動的影響，隨著健身服務的穩定需求以及夏季經濟即將到來，已準備好把握季節性動能，在本地及全球擴張中推動持續成功。