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特力營收／3月29.9億元 庫存水位健康、貿易營收年增5%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

特力（2908）9日公佈3月營收29.9億元，年減6.1%。今年首季累計營收84.9億元，年減8.2%。綜觀營收結構，3月份貿易營收為15.5億元，占整體營收比重52%；零售營收為10.2億元，占整體營收比重34%。

特力指出，貿易事業體受惠於年後出貨，本月營收年增5.2%。自2020年以來，COVID-19造成全球供應鏈波動，烏俄戰爭引發商品價格飆升，歐美零售商高庫存等挑戰接連而至，特力貿易憑藉穩健的體質，並促使全球採購策略穩步增強。儘管外在環境的重大不確定性仍然存在，客戶庫存已逐漸達到健康水平。

基於此，特力貿易對未來經濟情況保持審慎樂觀，並將密切關注全球關稅動態，積極與客戶及供應商攜手應對全球政經局勢的變化。

特力旗下特力屋3月份營收為7.1億元，特力指出，在社區管家2.0取得成效後，今年將擴大優化社區管家的銷售服務策略，從4月起新的管家營運管理及服務銷售將正式上線，同時搭配新的激勵方案，以驅動特力屋社區管家的成長動能，期望進一步帶動今年服務性商品的業績成長。

中欣實業三月份合併營收達4.3億元。特力表示，未來，中欣將持續深耕工程與保養維修領域，並積極拓展其他相關專案，以進一步提升營收與市場競爭力。

營收 特力

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