新光鋼營收／3月17.8億元、年增51% 今年營收和獲利有望進一步成長
新光鋼（2031）9日公告3月營收表現，單月為17.8億元，月減9.5%、年增51%；累計今年第1季營收達50.4億元，年增45.4%。法人指出，該公司目前在手訂單超過100億元，有助今年營收和獲利進一步成長。
法人表示，新光鋼近年來已從單純的鋼鐵買賣加工業逐漸轉型為鋼鐵解決方案、專案開發和綠色能源相關投資的多元化發展，在原有鋼鐵本業外，加入多功能物流中心、離岸風電、太陽能電廠、淨水資源及橋樑軌道等材料供應及投資等。
雖然擒年綠能發電的工程的政府發包進度有所落後，但以2024至2029年所需離岸風電及太陽能鋼材需求量估算，仍有200萬噸及100萬噸的需求量能，對於鋼市仍有一定的支撐。
而該公司目前在手訂單超過100億元，將可為今年營收和獲利進一步加持。
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