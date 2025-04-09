快訊

玖壹壹旗下歌手疑似涉毒遭逮！經紀公司火速回應了

震撼地方！藍營政二代接任民眾黨彰化黨部主委 溫宗諭證實了

大陸已賣？傳陸拋售美債報復 美債殖利率創最大漲幅

新光鋼營收／3月17.8億元、年增51% 今年營收和獲利有望進一步成長

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

新光鋼（2031）9日公告3月營收表現，單月為17.8億元，月減9.5%、年增51%；累計今年第1季營收達50.4億元，年增45.4%。法人指出，該公司目前在手訂單超過100億元，有助今年營收和獲利進一步成長。

法人表示，新光鋼近年來已從單純的鋼鐵買賣加工業逐漸轉型為鋼鐵解決方案、專案開發和綠色能源相關投資的多元化發展，在原有鋼鐵本業外，加入多功能物流中心、離岸風電太陽能電廠、淨水資源及橋樑軌道等材料供應及投資等。

雖然擒年綠能發電的工程的政府發包進度有所落後，但以2024至2029年所需離岸風電及太陽能鋼材需求量估算，仍有200萬噸及100萬噸的需求量能，對於鋼市仍有一定的支撐。

而該公司目前在手訂單超過100億元，將可為今年營收和獲利進一步加持。

太陽能電廠 營收 鋼鐵 離岸風電

延伸閱讀

中鋼列永續發展憲章會員

就市論勢／ASIC、金融、鋼鐵 聚焦

川普關稅後 再盯上台灣！美商務部長：正試圖把晶片製造業奪回來

川普出重手課32%關稅 估我逾千億美元出口受衝擊、「這些產業」受重傷

相關新聞

淡季不淡 世界健身3月營收8.87億元、創新高

世界健身-KY公告3月營收8.87億元，年增10.08%，累計第一季營收25.7億元，年增10.05%，均創下歷史新高。

鴻海（2317）跌爛了還能進場嗎？楚狂人分析股性：上漲落後大盤下跌會跌很久

股性來看，鴻海上漲的時候容易落後大盤，但是下跌會跌很久...

虎航董座 黃世惠接任

台灣虎航（6757）昨（8）日召開臨時董事會，董事會選任新任董事長一職由前華航高雄分公司總經理黃世惠接任即日起生效；另外...

Q Burger 配現金12.85元

Q Burger（7797）昨（8）日董事會通過去年股利分派，每股預計由盈餘配發5.082元現金股利、另由資本公積配發7...

大山3月營收年增12.9% 宏泰增5%

線纜族群華新（1605）、大山、宏泰及億泰昨（8）日公告3月營收，四家皆年成長，華新3月營收153.37億元，年增0.9...

南寶3月合併營收年增7.9% 新品效應顯現

南寶（4766）昨（8）日公布3月合併營收，由於產業景氣與需求逐步回溫，耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，3月單月營收為2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。