大成鋼營收／川普關稅受惠概念股 3月90.92億元、年增率19.67%

大成鋼（2027）3月營收90.92億元，年增率19.67%，累計第1季營收260.95億元，年增率12.55%。法人分析，大成鋼成為這波少數受惠美國關稅保護政策受惠概念股，美國廠布局及新廠加入，將成為鞏固美國市場競爭優勢最大動能。

另外一家業者大國鋼（8415）昨天也公布3月營收，3月營收為21.02億元，年增率11.79%，累計第1季營收58.78億元，年增率2.9%

法人分析，美國總統川普日前宣布對多國祭出對等關稅政策，鋼、鋁未納入此次新增清單，影響相對較小，大成鋼在美國設廠，也是美國最大的鋁捲板通路商，隨著關稅調高，大成鋼將成為此波關稅政策下受惠概念股。

法人進一步表示，鋼鋁課徵關稅，有利美國本土鋼廠及通路商，大成鋼最大優勢受惠於美國當地亦具備產能，其中，德州廠冷軋產線已完工，鋁熱軋產線預計2025年底或是2026年初完工，待產線都完工後，自有產品自製率可達100%，有助推升營收、獲利向上攀升。