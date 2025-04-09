正隆營收／第1季102.8億元、年增1.8% 美關稅暫無影響

正隆（1904）9日公布3月營收37.5億元，年增4.7%，創三個月以來新高，今年第1季營收102.8億元，年增1.8%。面對美國新關稅政策，正隆表示由於公司內產品沒有直接銷往美國，目前受到的影響不大，但後續受到其他產業後造成的間接影響，還有待時間發酵。

正隆日前表示，受到美國總統川普上帶來的關稅影響，導致全球供應鏈大洗牌，再加上大陸內需持續不振，上半年景氣仍不明朗。但他也表示，越南市場受到大陸電子行業轉單效應影響，包裝需求提升，今年有成長空間。此外，張清標指出，越南平陽廠年產能40萬噸的第三期預計在明年第2季投產。

展望2025年，正隆表示，關稅政策導致全省供應鏈洗牌，中國內需不振。在越南方面，因為電子行業訂單的持續轉入，包裝需求有成長空間，期待在經營條件逐步改善的影響下，正隆對下半年審慎樂觀，力求突破大環境的影響。

在新產能規劃上，張清標指出，越南平陽廠年產能40萬噸的第三期預計在明年第2季投產，並全面導入AI智慧製造的汽電共生系統。另外，濱吉紙器廠計畫增設一部複瓦機，以增加紙器產能，配合包裝市場需求。此外，張清標指出，去年為AI應用元年，陸續導入產銷智能化紙業，可強化燃燒、排放污染效率，帶來正面效益。