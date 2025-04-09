大武山營收／第1季2.24億元 第2季起、福記正式納入營運版圖

大武山（6952）今日公布2025年第1季合併營收為2.24億元，較去年同期減少33.79%，主要受到市價波動影響及氣候變化劇烈，第1季平均銷售單價及蛋量均較去年同期減少一成多。

預估第2季隨天候回暖，生產效率回穩，加上福記正式納入集團營運版圖，上下游整併效益逐步體現，可望帶動整體營運明顯提升。

大武山表示，今年第1季受到氣候異常干擾，公司旗下各牧場產蛋率明顯減少，影響第1季合併營收表現。為降低生鮮蛋價波動對公司營運的影響，公司積極推動產業間水平與垂直整合，第1季成功完成首波垂直整併計畫，於3月24日取得福記冷凍食品股份有限公司(以下簡稱福記)51%股權及2席董事，成為大武山旗下可控制子公司，自4月1日起正式併入財務報表。

福記為國內最大的蛋品加工廠，2024年營收8.33億，稅後淨利9,028萬元，平均毛利率均維持在3成左右，逾五成營收來自雞蛋類產品，目前高雄路竹廠的產能為一天20萬顆蛋，提供消費者包括溫泉蛋、溏心蛋、滷蛋、茶葉蛋、蛋沙拉…等多元化的鮮食蛋類產品，其中鐵蛋產品在台灣市占率高達85%、溫泉蛋亦達70%以上占有率，近期福記並成功開發及銷售豆干、湯品、粥品、甜湯等多元商品，除在國內零售通路銷售外，並外銷至美國、澳洲、新加坡、香港等國。

福記公司是目前台灣少數同時擁有台灣CAS、美國FDA、新加坡AVA等多項國內外認證的優良食品加工廠商，近期將完成總投資金額達8億元的湖內廠建置計畫，並於4月開始加入生產製造行列，預估待兩座食品加工廠同時運作後，最大單日生產量將可倍增至40萬顆，挹注集團10億以上的營收貢獻，進一步帶動公司整體營運規模。

而在3月中旬公司旗下閒置雞舍火災部分，目前估算雖然第1季將認列財務損失，但將由產物保險理賠負擔，且由於火災發生地點恰為公司在進行例行清潔消毒的空雞舍，因此未發生任何人員及雞隻損傷，加上公司有多家策略聯盟的合格牧場，可隨時支應供貨需求，待公司完成受損雞舍重建及入雞，下半年自有牧場產能將可恢復正常水準。