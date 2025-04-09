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鴻海（2317）跌爛了還能進場嗎？楚狂人分析股性：上漲落後大盤下跌會跌很久

聯合新聞網／ 玩股網
台股示意圖。記者曾原信／攝影
台股示意圖。記者曾原信／攝影

鴻海跌爛還能進場嗎？

這兩年經過台股大漲的FOMO，鴻海（2317）在去年大漲的時候，一群人進場追高，最高股價來到220。但是現在已經大幅下跌回檔，是不是應該進場撿便宜了？這次我們從中長期的角度來評估一下。

第一個是鴻海股性很牛皮。台股在2020年開始創高，但是鴻海到了2021年才開始漲。不過隨後又弱掉，直到2024年又開始上漲，主要是因為AI輪漲到鴻海。不過AI在2023年就已經開始漲了，但是鴻海拖到隔年才有行情。

股性來看，鴻海上漲的時候容易落後大盤，但是下跌會跌很久

殖利率來看，雖然說鴻海貴為權值股，但是股價長期下跌或在整理，操作還是以殖利率來判斷比較好。2025年配息5.8元，殖利率4%是145元。你可以用來當作你進場成本的基準，至少你套牢了還能夠領高股息。

◎本文內容已獲 玩股網楚狂人 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

AI 台股 回檔 大盤 殖利率 鴻海2317

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