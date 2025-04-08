快訊

史上首見！川普與國防部長許諾大撒幣 預告提1兆美元國防預算案

鈺齊營收／3月11.87億元、年增76% 歷年同期第三高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）8日公布3月合併營收11.87億元，月增24.7%、年增76%，為連續四個月年增正成長；累計第1季合併營收36.68億元、年增37.9%，不論是3月營收或是首季營收，均為歷年同期第三高。

鈺齊指出，時序進入第2季之後，已逐步進入秋冬季鞋款拉貨期，產銷規模將可見明顯增長。

針對美國對等關稅衝擊，鈺齊表示，目前就等品牌客戶的反應，不過目前下單、生產與出貨一切正常，沒有重大改變。另外擴廠計畫也按即定節奏進行，越南新廠預計今年中陸續投產，印尼廠訂第3季投產試作。

鈺齊強調，集團始終以多品牌、多生產基地、多銷售地區為經營策略主軸，2024年度銷售地區以大歐洲地區為主，比重約占44%；大美洲地區次之、約39%，其中美國約占四分之三；大亞洲地區則約15%。

值得一提的是，為因應全球戰略布局，歐系品牌客戶近年積極開發亞洲市場，2024年已初步見效，預估今年營收占比將再向上提升。

法人指出，鈺齊目前在手訂單已看到第3季中，預期秋冬鞋款產能將優於春夏款，尤其又以「ON running」品牌拉貨強勁成長，加上新產能陸續加入，預估第1季為全年低點，後續營運將逐季成長。

營收 鈺齊

延伸閱讀

動力營收／RTX 50 系列顯卡熱銷 3月年增63%達1.93億元

Uber Eats公開遶境限定美食地圖 「瘋媽祖」優惠碼快筆記

創意3月業績月增38% 智原月增22%

三高防治成效不明顯 可避免死亡率高於日韓 台北宣言盼強化整合

相關新聞

台新金前3月賺47.3億、EPS 0.33元 銀行獲利創同期新高

台新金控（2887）8日公布3月自結盈餘，3月自結稅後純益11.3億元，累積前三月稅後純益47.3億元，累計每股稅後純益...

不畏台股再跌900點 電信三雄相對抗跌、中華電信率先翻紅

因為川普關稅政策，台股連兩天大跌，8日早盤再跌超過900點，電信三雄7日相對抗跌，是少數上市櫃公司沒有落入跌停的公司，成...

漢翔報捷 上季接單85億

全球股災，國內軍工股龍頭漢翔（2634）接單傳佳音，今年第1季在全球陸續接獲總額逾85億元的新訂單，成為未來六年為營收挹...

材料3月營收年增8% 三利多助攻

材料-KY（4763）昨（7）日公布3月營收為15.17億元，年增8%；累計首季營收41.54億元，年增15%，主要由於...

和康生3月營收年增81% 中菲行年增30%

和康生（1783）日前公告3月合併營收6,989.7萬元，年增81.59%，月增76.19%，第1季營收1.77億元，較...

慧洋擬配發股息4.5元

慧洋-KY（2637）於昨（7）日召開董事會擬配發現金股利4.5元，配息率為55.7%，現金殖利率約為7.1%；另外，公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。