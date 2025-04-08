鈺齊營收／3月11.87億元、年增76% 歷年同期第三高

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）8日公布3月合併營收11.87億元，月增24.7%、年增76%，為連續四個月年增正成長；累計第1季合併營收36.68億元、年增37.9%，不論是3月營收或是首季營收，均為歷年同期第三高。

鈺齊指出，時序進入第2季之後，已逐步進入秋冬季鞋款拉貨期，產銷規模將可見明顯增長。

針對美國對等關稅衝擊，鈺齊表示，目前就等品牌客戶的反應，不過目前下單、生產與出貨一切正常，沒有重大改變。另外擴廠計畫也按即定節奏進行，越南新廠預計今年中陸續投產，印尼廠訂第3季投產試作。

鈺齊強調，集團始終以多品牌、多生產基地、多銷售地區為經營策略主軸，2024年度銷售地區以大歐洲地區為主，比重約占44%；大美洲地區次之、約39%，其中美國約占四分之三；大亞洲地區則約15%。

值得一提的是，為因應全球戰略布局，歐系品牌客戶近年積極開發亞洲市場，2024年已初步見效，預估今年營收占比將再向上提升。

法人指出，鈺齊目前在手訂單已看到第3季中，預期秋冬鞋款產能將優於春夏款，尤其又以「ON running」品牌拉貨強勁成長，加上新產能陸續加入，預估第1季為全年低點，後續營運將逐季成長。