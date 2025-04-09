Q Burger 配現金12.85元

Q Burger（7797）昨（8）日董事會通過去年股利分派，每股預計由盈餘配發5.082元現金股利、另由資本公積配發7.768元，合計每股將配發現金股利12.85元，以Q Burger昨日收盤價97.8元估算，股息殖利率13.1%。Q Burger同步公告新人事案，營運長將由張靜芬新任。

Q Burger表示，公司去年已完成多項行業領先的關鍵數位升級，如即時損益戰情管理、Google AI評論回覆系統與門市智能訂貨暨智慧物流便捷收貨服務，以及雲端數據中台等創新舉措，提升營運效能，創造獲利增長空間，加速門市展店。

展望2025年，將加速投入門市展店，目標實現全台500門市規模。其中，將以已建立成功商模的三代店標準店型作為持續展店的主力外，更策略性展開，積極布局過去較少切入的高人流交通樞紐商圈，透過新型態店型拓展門市版圖，進一步擴張品牌市場滲透率。

Q Burger今年業績也持續成長，近期代表性檔期「世界風味賞」韓國站，延續歷年成功經驗強化產品組合與品牌行銷，特邀請擁有超高人氣的韓籍啦啦隊女神安之儇出席新品發表會推薦產品，韓國站推出十週，銷售業績較前次韓國站成長37%。

Q Burger表示，本次韓國站首創中高價位飲品草莓牛奶，單品日均銷量較前檔成長約20%，創單品品項銷售冠軍；同時位列百元價格帶的韓式厚牛吐司產品提前完售，顯示消費者場對Q Burger的產品價格帶提高，為品牌未來精準切入不同產品價位與市場區隔奠定基礎。