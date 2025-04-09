虎航董座 黃世惠接任

台灣虎航（6757）昨（8）日召開臨時董事會，董事會選任新任董事長一職由前華航高雄分公司總經理黃世惠接任即日起生效；另外，財務長暨公司治理主管4月16日起由賈瑋中接任。

台灣虎航自去年迎來開航十周年外，也成功從創新板轉為一般板上市，為國內的低成本航空公司寫下新頁，新的管理團隊將為台灣虎航開創嶄新氣象，黃世惠將以「飛安第一為營運基石，在企業永續經營的理念下，帶領團隊邁向下一個十年。

華航日前改派黃世惠為華航於台灣虎航的董事代表人，昨日董事會推選黃世惠接任董事長，她對於在台灣虎航營運規劃非常了解，曾經擔任台灣虎航三年的商務長，協助台灣虎航完成亞洲區客運航線規劃。

黃世惠具有澳洲格里菲斯大學（Griffith University）航空管理碩士及日本東海大學國際關係學士學位，於2002年進入華航，擔任過華航台南分公司經理、客運處精緻旅遊策劃部經理等要職，且2017年起曾任台灣虎航商務長近三年期間，熟悉低成本航空的營運模式。