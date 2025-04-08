上曜集團併購腳步 不停歇

上曜（1316）集團昨（8）日召開聯合法說會，上曜董事長張祐銘表示，將持續關注市場趨勢，今年仍將積極尋求新的投資機會，透過併購與策略合作，進一步擴大集團營運規模與拓展版圖。

上曜集團昨日法說會，包括上曜及旗下斐成、永捷、信立及世紀民生等五家上市櫃公司說明多元產業市場布局成果。張祐銘表示，上曜集團近年來透過併購與策略合作，旗下已有十多家公司，集團版圖涵蓋房地產、化工、AI科技、智慧大健康、機器人、數位金融等多元領域，且各子公司在各產業市場中佈局逐步開花結果，帶動上曜集團過去一年來總資產增加約46億元、達172.01億元，集團總市值含五家掛牌公司截至2025年4月2日已突破425億元以上。

目前較值得關注的首先是化工領域發展，代表公司永捷、及子公司信立以及孫公司普大應材去年透過策略性的垂直整合，成功打造台灣本土最具規模的PVC、PU合成皮，及真皮貼合之實體生產線，永捷提供PU樹脂配方，信立與普大負責生產，形成台灣製造一條龍產業鏈。