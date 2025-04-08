中保科智慧城市 超給利

川普發動的全球關稅戰，中保科（9917）昨（8）日法說，董事長林建涵指出，中保科技以內需產業為主，受到關稅的衝擊相對較小，2025年將全力瞄準智慧城市、健康照護及智慧樓管三大商機，朝著「AI 無限+創新大未來」推動各項業務，隨著智慧城市業務面向擴大，將進一步推升2025年營收、獲利再挑戰史上新高。

中保科昨（8）日也是台股逆勢上漲個股，收盤時股價來到112.5元，漲幅為1.35%。董事長林建涵法會中分析，近年來中保科技全力配合政府政策，協力許多公部門發展建置多項AI智慧服務跟技術，中保科會積極落實永續智慧城市開創者的願景，並成為各縣市政府發展智慧治理的最佳夥伴。

中保科2024年合併營收為178.59億元，年增4.6%，營業利益為28.66億元，成長8.55%，稅後純益為28.45億元，年增4.2%，每股純益（EPS）為6.42元。

中保科的股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）從2023到2024都是雙雙正成長，ROE從2023年的20%提升至2024年的22%， 反映公司有效運用股東權益創造更高回報超越產業平均水準，中保科已經延續四年來的穩定增長趨勢。

林建涵分析，中保科在各城市智慧應用當中都受到當地政府的讚美，像是目前持續運行於新北淡水、高雄輕軌的「軌道智慧防護系統」獲得「2023智慧城市創新應用獎」，這次再度獲得2025智慧交通創新獎，是對中保科利用AIoT創新科技肯定。