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鈺齊3月合併營收年增76% 連四升

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（8）日公布3月合併營收11.87億元，年增76%，為連四個月年增正成長；累計第1季合併營收36.68億元、年增37.9%，不論是單月或單季營收，均為歷年同期第三高。

鈺齊指出，時序進入第2季之後，已逐步進入秋冬季鞋款拉貨期，產銷規模將可見明顯增長。

針對美國對等關稅衝擊，鈺齊表示，目前就等品牌客戶的反應，不過現階段下單、生產與出貨一切正常，沒有重大改變。另外，擴廠計畫也按即定節奏進行，越南新廠預計今年中陸續投產，印尼廠則訂第3季投產試作。

鈺齊強調，集團始終以多品牌、多生產基地、多銷售地區為經營策略主軸，2024年度銷售地區以大歐洲地區為主，比重約占44%；大美洲地區次之、約39%，其中美國約占四分之三；大亞洲地區則約15%。

值得一提的是，為因應全球戰略佈局，歐系品牌客戶近年積極開發亞洲市場，2024年已初步見效，預估今年營收占比將再向上提升。

法人指出，鈺齊目前在手訂單已看到第3季中，預期秋冬鞋款產能將優於春夏款，尤其又以「ON running」品牌拉貨強勁成長，加上新產能陸續加入，預估第1季為全年低點，後續營運將逐季成長。

營收 鈺齊

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