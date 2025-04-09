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高力3月營收年增57% 三引擎馬力強

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

高力（8996）昨（8）日公告3月營收為4.16億元，年增率約57%，創歷史同期新高；累計首季營收為10.13億元，年增率約27%。

高力表示，今年3月營收較去年同期大增逾五成，主因是板式熱交換器及熱能產品之營業額，較去年同期分別增加4.06%及114.93%所致。

另外，高力日前表示，對2025年展望樂觀，預估三大事業單位營收持續增長。

此外，高力也在海內外進行新產能的投資，其中，泰國廠預計在明年下半年投產。

高力表示，對三大事業單位成長格局的營收表現抱持樂觀期待。首先，傳統板式熱交換器產品方面，2024年的營收占比高於40%，預期今年營運會優於去年。

在氫能、燃料電池產品方面，高力表示，客戶端在終端用電需求強勁，導致訂單增長，今年第1季仍延續增長趨勢，預計今年會比去年有大幅度的成長。

在散熱產品方面，高力認為，今年隨著人工智慧算力增長延續，相關散熱的需求還是相當強勁。高力指出，今年首季看到訂單明顯回升，對接下來的季度增長樂觀，預估今年營收將會強於去年。

投資方面，高力表示，公司在泰國有購置一塊稍大土地，並會在今年開始建廠，預計於明年下半年或年底投產。台灣方面，正在桃園與高雄橋頭科學園區規劃新的生產空間，著重在氫能與燃料電池相關的產能需求。

營收

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