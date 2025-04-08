保瑞將以98.6億買回50萬股庫藏股 價位600~700元區間

保瑞（6472）8日公告，董事會決議將自集中交易市場買回庫藏股，總金額上限98億6,053萬1,973元。保瑞將自2025年4月9日至6月6日預定買回50萬股，買回區間價格600元至700元，股價低於區間價格下限將繼續買回。

保瑞藥業是國內生醫族群中「美國製造」題材最具代表性公司，原被外界視為美國總統川普關稅政策下，最有機會成為資金避風港的個股。但是該公司自今年自2月股價最高來到922元之後，過去一個半月以來一路走跌，7日更是遇下台股史上最大股災血洗，股價開盤即以623元一路跌停到底，8日接近尾盤時拉高，上漲21元收在644元。

保瑞藥業2024年一口氣對美國多家公司整併，先是併購明尼蘇達州最大藥廠Upsher-Smith Laboratori es（USL）、接著完成對Emergen BioSolutions子公司馬里蘭康登鎮的無菌針劑製造廠、和紐澤西州罕病藥開發公司Pyros的收購，收購總金額合計達85. 8億元。

保瑞去年更藉由入股泰福生技，一舉將泰福美國廠納入集團的蛋白質藥物的生產基地，鎖定癌症用藥、mRNA、ADC、精準治療等項目來發展。保瑞董事長盛保熙日前宣示，集團除現有美國針劑廠擴增產線，今年第3季上線之外，也將評估再併一座針劑廠，以因應未來承接疫苗及抗生素的訂單。