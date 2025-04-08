美時營收／3月15.9億月增65%、年增38% 第1季創同期新高

美時（1795）8日公告3月合併營收15.9億元，月增65%、年增38%，表現強勁；今年第1季合併營收達47.3億元，年增13%。

美時表示，就不同區域來看，亞洲市場表現強勁，營收年增12%，其中泰國與越南兩大市場表現尤其突出。泰國業務在成功整合Teva Pharma Thailand後，年成長近500%；越南市場受惠Alpha Choay品牌導入，年成長高達800%。

亞洲以外出口市場方面，營收年增14%，主要來自美國與全球市場對血癌藥Lenalidomide的強勁需求，加上3月完成一筆戒癮藥的補貨出貨，進一步推升整體表現。

今年第1季，美時亦達成多項策略性里程碑，包括取得台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准治療肺動脈高壓（PAH）藥品 Adcirca（tadalafil）之上市許可，成為台灣唯一獲准可與內皮素受體拮抗劑（ERAs）併用、作為一線療法的第一類新藥。此外，公司也向美國FDA提交voclosporin軟膠囊的潛在首家上市（First-to-File）的學名藥證申請， 為未來市場機會卡位。

展望未來，為加速創新與研發佈局，美時正在印度海德拉巴的Genome Valley（基因谷）設立嶄新研發中心。此一策略性據點位於全球製藥研發核心地區，將專注於早期產品開發，結合當地豐富的人才與資源，強化FTF學名藥產品的開發能量與市場進入時程。此項重要的策略性投資，不僅將強化美時的全球競爭優勢，也展現了公司對長期成長的承諾。