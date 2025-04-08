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柏文營收／3月4.76億元 創單月新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇高雄即時報導

柏文（8462）8日公告3月營收為4.76億元，創單月歷史新高，月增5.5%、年增17.8%；累計今年第1季營收達13.54億元，創同期新高及單季次高，年增18.5%。

柏文表示，依據教育部體育署委託世新大學執行的「民國113年運動現況調查」資料推估，全國從事付費健身運動人口從2013年88.6萬人提高至2024年99.3萬人，從事健身房運動者占15歲 （含）以上人口比率從2023年4.30%提升至2024年4.81%，越來越多民眾重視身體健康與運動成效，並將其融入日常生活之中，健身需求成長趨勢明確。

該公司掌握「運動即日常、健身亦生活」之趨勢，「健身工廠」展店更接近社區、服務更貼近生活，會員人數亦受惠健身需求日增，自2022年5月起已經連續34個月增長，帶動3月「健身及娛樂服務收入」再創歷史及同期新高，「運動保健服務收入」亦創同期新高及歷史次高。

而美國川普總統實施對等關稅措施重挫全球及台灣股市。柏文旗下主力品牌「健身工廠」於台灣從事會員制連鎖健身中心經營，屬於民生必需產業，相較以外銷為主的出口產業，受關稅大幅提高的衝擊甚小。

此外，柏文去年即啟動投資美國計畫，轉投資大魯閣美國子公司，取得15%股權。看好全新體驗的棒壘球休閒運動在美國極具開發潛力，大魯閣（1432）將發揮經營優勢，深耕美國休閒運動市場，將會有很好的發展。

2025年，大魯閣於美國開設的第一家棒球主題運動娛樂中心，3月28日於美國德州休士頓Katy開幕，第二家及第三家店都位於亞利桑那州鳳凰城，預計今年共將在全美各地開出6至7家，未來將以每年10家的速度快速拓展。

值此台積電（2330）宣布加碼投資美國1,000億美元之際，未來將為當地帶來就業機會與消費人口，尤其是台積電晶圓廠及封裝廠所在地亞利桑那州鳳凰城，TAROKO Batting Center將可因滿足當地快速成長的休閒運動需求而受惠，或許今年就能貢獻轉投資利益。

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