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台新金前3月賺47.3億、EPS 0.33元 銀行獲利創同期新高
台新金控（2887）8日公布3月自結盈餘，3月自結稅後純益11.3億元，累積前三月稅後純益47.3億元，累計每股稅後純益（EPS） 0.33元，略低於去年同期。子公司台新銀累積前三月稅後純益為49.4億元，年增11.7%，創下歷年同期新高。
台新金3月稅後純益11.3億元，月減43.7%，年減17.5%，累積前三月稅後純益47.3億元，累計每股稅後純益（EPS） 0.33元，略低於去年同期。
子公司台新銀行3月稅後純益17.3億元，月增7.4%，累積稅後純益為 49.4億元，核心業務獲利動能持續穩健，前三月稅後純益較去年同期成長11.7%，創下歷年同期新高。資產品質維持穩健，截至3月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為994.13%。
台新證券3月稅後淨損2.6億元，與上月相較獲利減少，主要是因證券市場指數下滑，致公司營業證券評價損失增加；累計前三月稅後純益2.9億元，較去年同期減少，主要是因證券市場指數下滑，致公司營業證券評價損失增加。
台新人壽3月稅後純益0.4億元，累計前三月稅後純益1.8億元，主要是因業績成長致初年損增加影響。
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