快訊

鋒面來襲！明午後雨勢由北往南炸全台 這日天氣最不穩

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

聽新聞
0:00 / 0:00

台新金前3月賺47.3億、EPS 0.33元 銀行獲利創同期新高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金控。圖／台新金控提供
台新金控。圖／台新金控提供

台新金控（2887）8日公布3月自結盈餘，3月自結稅後純益11.3億元，累積前三月稅後純益47.3億元，累計每股稅後純益（EPS） 0.33元，略低於去年同期。子公司台新銀累積前三月稅後純益為49.4億元，年增11.7%，創下歷年同期新高。

台新金3月稅後純益11.3億元，月減43.7%，年減17.5%，累積前三月稅後純益47.3億元，累計每股稅後純益（EPS） 0.33元，略低於去年同期。

子公司台新銀行3月稅後純益17.3億元，月增7.4%，累積稅後純益為 49.4億元，核心業務獲利動能持續穩健，前三月稅後純益較去年同期成長11.7%，創下歷年同期新高。資產品質維持穩健，截至3月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為994.13%。

台新證券3月稅後淨損2.6億元，與上月相較獲利減少，主要是因證券市場指數下滑，致公司營業證券評價損失增加；累計前三月稅後純益2.9億元，較去年同期減少，主要是因證券市場指數下滑，致公司營業證券評價損失增加。

台新人壽3月稅後純益0.4億元，累計前三月稅後純益1.8億元，主要是因業績成長致初年損增加影響。

EPS 台新金控

延伸閱讀

比預期高！水果價格飆升三成 3月CPI年增率再升至2.29%

台新金亮牌 配股息0.9元、現金殖利率近5.8%

三大價值浮現！林維俊：新壽未來會有很大「正貢獻」

新新併獲准！台新金董座吳東亮笑開懷：這當然是好事情

相關新聞

台新金前3月賺47.3億、EPS 0.33元 銀行獲利創同期新高

台新金控（2887）8日公布3月自結盈餘，3月自結稅後純益11.3億元，累積前三月稅後純益47.3億元，累計每股稅後純益...

不畏台股再跌900點 電信三雄相對抗跌、中華電信率先翻紅

因為川普關稅政策，台股連兩天大跌，8日早盤再跌超過900點，電信三雄7日相對抗跌，是少數上市櫃公司沒有落入跌停的公司，成...

漢翔報捷 上季接單85億

全球股災，國內軍工股龍頭漢翔（2634）接單傳佳音，今年第1季在全球陸續接獲總額逾85億元的新訂單，成為未來六年為營收挹...

材料3月營收年增8% 三利多助攻

材料-KY（4763）昨（7）日公布3月營收為15.17億元，年增8%；累計首季營收41.54億元，年增15%，主要由於...

和康生3月營收年增81% 中菲行年增30%

和康生（1783）日前公告3月合併營收6,989.7萬元，年增81.59%，月增76.19%，第1季營收1.77億元，較...

慧洋擬配發股息4.5元

慧洋-KY（2637）於昨（7）日召開董事會擬配發現金股利4.5元，配息率為55.7%，現金殖利率約為7.1%；另外，公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。