上曜法說會／秀多元產業布局成果 今年仍將尋求新併購機會

上曜（1316）集團8日召開聯合法說會，包括上曜及旗下斐成、永捷、信立及世紀民生等五家上市櫃公司說明多元產業市場布局成果。上曜董事長張祐銘表示，將持續關注市場趨勢，今年仍將積極尋求新的投資機會，透過併購與策略合作，進一步擴大集團營運規模與拓展事業版圖。

張祐銘表示，上曜集團近年來透過併購與策略合作，旗下已有十多家公司，集團版圖涵蓋房地產、化工、AI科技、智慧大健康、機器人、數位金融等多元領域，且各子公司在各產業市場中布局逐步開花結果，帶動上曜集團過去一年來總資產增加約46億元、達172.01億元，集團總市值含五家掛牌公司截至2025年4月2日已突破425億元以上。

上曜集團除了營建本業之外，目前較值得關注的首先是化工領域發展，代表公司永捷、及子公司信立以及孫公司普大應材去年透過策略性的垂直整合，已成功打造台灣本土最具規模的PVC、PU合成皮，及真皮貼合之實體生產線，永捷提供PU樹脂配方，信立與普大負責生產，完整形成了台灣製造一條龍產業鏈，不僅大幅提升集團在化工材料產業的高度市場競爭力，並為集團營收帶來顯著的貢獻。

永捷正積極開發防彈纖維、環保型水性樹脂、及無溶劑樹脂等創新材料，其中在防彈纖維領域出貨量穩定成長。再者，永捷、信立、普大仍持續深化環保材料、高性能材料等領域的研發與生產，普大應材除了致力與國際品牌大廠合作高階產品外，斗六廠更是台灣少數純環保水性皮革生產基地。

上曜集團另一成長引擎是世紀民生公司，近年來已跨足AI智慧大健康、機器人(無人機)、數位金融、餐飲事業等，並推動業績大幅成長，今年前二月稅後淨利1.83億元、年增289％，每股純益12.41元、年增293％，前二月獲利已賺達去年全年68％。

張祐銘表示，世紀民生以AI科技技術為核心主軸，自有品牌「朝和生醫」保健食品系列，在電商通路、直播平台、電話行銷等各通路火力全開下產品熱銷狂賣。未來將繼續深化深化健康科技與美容保健結合，公司並已量產無人機。