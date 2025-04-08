快訊

國安基金決定啟動安定市場任務 維護台股穩定

下殺突然急拉！假消息炒出2.5兆美元市值 美股昨夜「瘋狂7分鐘 」

羈押近4月百萬交保步出法院 謝宜容低頭泣：深切檢討「對不起家屬」

望隼營收／3月2.95億元 月增13.57%，年增29.74%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

軟式隱形眼鏡研發設計製造的望隼（4771）8日公告3月合併營收為2.95億元，本月營收較上月成長13.57%，較去年同期成長29.74%。今年首季營收為8.11億元，較去年第1季成長5.53%，創同期新高，一掃2024年的陰霾。

望隼表示，今年營收成長的動能仍是新產品在日本、中國大陸、台灣等市場的持續出貨。

今年望隼重新調整了策略，除了繼續布局新市場外，也不斷與客戶攜手推出新品項刺激消費。接下來因應日本開學季及中國大陸的618檔期，預期客戶訂單將持續回流；此外，第2季將取得大陸市場矽水膠彩片證照，隨著新產品的持續推出及市場拓展計畫的推進，預計整體營收成長將會逐季往上。

展望未來，望隼表示，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。中國大陸市場不景氣已逐漸落底，今年大陸及日本市場隨著新客戶及新品項對訂單的挹注，加上多年來對美國、台灣及東南亞市場的耕耘，在今年都有出貨的機會，預期今年營收仍有亮眼之成長性。

營收

延伸閱讀

鴻海明天將在日本舉辦投資人會議 說明EV進展與展望

小樂超猛身材全見！日本出意外緊急手術

部長陳世凱指「法規與日本相同標準」遭扭曲 交通部急澄清

超丟臉！台女為拍照狂搖櫻花樹 日本民眾氣炸制止

相關新聞

不畏台股再跌900點 電信三雄相對抗跌、中華電信率先翻紅

因為川普關稅政策，台股連兩天大跌，8日早盤再跌超過900點，電信三雄7日相對抗跌，是少數上市櫃公司沒有落入跌停的公司，成...

漢翔報捷 上季接單85億

全球股災，國內軍工股龍頭漢翔（2634）接單傳佳音，今年第1季在全球陸續接獲總額逾85億元的新訂單，成為未來六年為營收挹...

材料3月營收年增8% 三利多助攻

材料-KY（4763）昨（7）日公布3月營收為15.17億元，年增8%；累計首季營收41.54億元，年增15%，主要由於...

和康生3月營收年增81% 中菲行年增30%

和康生（1783）日前公告3月合併營收6,989.7萬元，年增81.59%，月增76.19%，第1季營收1.77億元，較...

慧洋擬配發股息4.5元

慧洋-KY（2637）於昨（7）日召開董事會擬配發現金股利4.5元，配息率為55.7%，現金殖利率約為7.1%；另外，公...

上曜3月營收年增2.3倍 永捷年增69%

上曜集團旗下多家公司昨（7）日公布3月營收，其中上曜達3.1億元，月增24.5% 、年增233.2%，連續13個月單月營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。