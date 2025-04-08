望隼營收／3月2.95億元 月增13.57%，年增29.74%

軟式隱形眼鏡研發設計製造的望隼（4771）8日公告3月合併營收為2.95億元，本月營收較上月成長13.57%，較去年同期成長29.74%。今年首季營收為8.11億元，較去年第1季成長5.53%，創同期新高，一掃2024年的陰霾。

望隼表示，今年營收成長的動能仍是新產品在日本、中國大陸、台灣等市場的持續出貨。

今年望隼重新調整了策略，除了繼續布局新市場外，也不斷與客戶攜手推出新品項刺激消費。接下來因應日本開學季及中國大陸的618檔期，預期客戶訂單將持續回流；此外，第2季將取得大陸市場矽水膠彩片證照，隨著新產品的持續推出及市場拓展計畫的推進，預計整體營收成長將會逐季往上。

展望未來，望隼表示，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。中國大陸市場不景氣已逐漸落底，今年大陸及日本市場隨著新客戶及新品項對訂單的挹注，加上多年來對美國、台灣及東南亞市場的耕耘，在今年都有出貨的機會，預期今年營收仍有亮眼之成長性。